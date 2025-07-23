Фото пресс-службы ДП области Абай

По информации пресс-службы областного ДП, в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора-2025» и «Дәрмек», при проведении обыска по месту проживания 33-летнего жителя Алматинской области были обнаружены и изъяты 4 мешка с веществом зеленого цвета растительного происхождения, а также полимерный пакет с порошкообразным веществом зеленого цвета.

Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — высушенная марихуана — общим весом свыше 105 килограммов, а также гашиш — весом более 7 килограммов.

– В ходе допроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что самостоятельно занимался сбором дикорастущей конопли, а затем высушивал и хранил ее с целью дальнейшего сбыта. Он водворен в изолятор временного содержания, – сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится досудебное расследование.