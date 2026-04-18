Крупную партию незаконно хранящейся пиротехники изъяли в Шымкенте

В Шымкенте в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили факты реализации пиротехнических изделий с грубыми нарушениями условий их хранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Было установлено, что две предпринимательницы осуществляли продажу пиротехники, при этом продукция размещалась в складских помещениях, не соответствующих требованиям безопасности.

Пиротехнические изделия хранились с нарушением установленных норм, без соблюдения необходимых условий, что создавало риск их самопроизвольного возгорания и могло привести к взрыву.

«Всего изъято около 500 единиц пиротехнических изделий на сумму порядка 1млн 200 тысяч тенге. Подобные нарушения представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан, а также повышают риск возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций. Своевременное вмешательство полиции позволило предотвратить возможные тяжелые последствия. В настоящее время по выявленным фактам приняты меры в соответствии с законодательством», – проинформировали в правоохранительных органах.

Также в ведомстве напомнили, что при обращении с пиротехническими изделиями необходимо строго соблюдать требования безопасности, включая условия их хранения, перевозки и реализации.