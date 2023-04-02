Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у юного талдыкорганца

Полицейские задержали подозреваемого в сбыте крупной партии синтетических наркотиков в Жетысуской области, передает Кazpravda.kz.
Операция прошла в одном из микрорайонов Талдыкоргана.
Правоохранители выяснили, что 18-летний житель Талдыкоргана может быть причастен к распространению запрещенных веществ на территории города.
При личном досмотре у него обнаружили 45 свертков пирролидиновалерофенона, относящегося к виду синтетических наркотиков.
"Общий вес изъятого составил 21,19 грамма, что является особо крупным размером. В целом с начала года из незаконного оборота удалось изъять около 2,5 кг синтетических наркотиков", - сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетiсу Мурат Жумабаев.
Расследование по факту проводится согласно ст. 296 ч. 4 УК РК.