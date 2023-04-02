Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у юного талдыкорганца

Происшествия
162

Полицейские задержали подозреваемого в сбыте крупной партии синтетических наркотиков в Жетысуской области, передает Кazpravda.kz

Фото пресс-службы ДП Жетысуской области

Операция прошла в одном из микрорайонов Талдыкоргана.

Правоохранители выяснили, что 18-летний житель Талдыкоргана может быть причастен к распространению запрещенных веществ на территории города. 

При личном досмотре у него обнаружили 45 свертков пирролидиновалерофенона, относящегося к виду синтетических наркотиков.

"Общий вес изъятого составил 21,19 грамма, что является особо крупным размером. В целом с начала года из незаконного оборота удалось изъять около 2,5 кг синтетических наркотиков", - сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетiсу Мурат Жумабаев.

Расследование по факту проводится согласно ст. 296 ч. 4 УК РК.

#криминал #полиция #Талдыкорган #наркотики

Популярное

Все
Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open
Избившему журналистку мужчине вынесли приговор в Атырау
Первый в Казахстане ERG GeoHub, оснащенный по последнему слову техники, открылся в Костанайской области
В Алматы трое туристов попали под лавину (видео)
Массовое убийство собак попало на видео в Жанаозене
Из горящего дома в Кентау спасли 50 человек
Утверждены тарифы за проезд по БАКАД
Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у юного талдыкорганца
Землетрясение почувствовали в Алматы
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Сельчанин нашел тело пропавшего в Туркестанской области ребенка
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Рудные богатства стране не нужны?
Чемпион по единоборствам совершил суицид на глазах у всех в Атырау
Библиотека на колесах: оригинальные автобусы запустили в Семее
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Дуют ли ветра, льют ли дожди, идут ли снега – а мы ждем автобус, скучковавшись, как пингвинчики, возле теплой остановки. Почему возле, спросите вы? А потому что она... закрыта
Скандальный ход королев: что стало причиной конфликта между шахматистками Казахстана
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Где смотреть матч Казахстан – Дания в отборе на Евро-2024
11-летняя школьница пропала в Туркестане
Словесная перепалка водителей закончилась стрельбой на рынке в Алматы
Рыбакина одержала 10-ю победу подряд и вышла в четвёртый круг Miami Open
В Актобе построят приют для животных
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Четыре иностранца погибли в жуткой аварии в Актюбинской области (видео)

Читайте также

Землетрясение почувствовали в Алматы
Из горящего дома в Кентау спасли 50 человек
В Алматы трое туристов попали под лавину (видео)
Избившему журналистку мужчине вынесли приговор в Атырау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]