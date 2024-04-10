Крупную торговую сеть в Павлодаре оштрафовали на 1,1 млн тенге

Территориальные департаменты Комитета торговли осуществляют госконтроль за соблюдением 15% торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

В перечень таких товаров входят мука пшеничная первого сорта, хлеб формовой, рожки весовые, рис шлифованный, картофель; морковь, лук репчатый, сахар-песок; масло подсолнечное и другие.

«Превышение размера торговой надбавки на указанные выше товары влечет предупреждение. Повторное нарушение в течение года – штраф, в зависимости от категории субъекта в размере от 10-300 МРП.

Так, в ходе внеплановой проверки Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области наложил на крупную торговую сеть в Павлодаре штраф в размере 1 107 600 тенге, или 300 МРП, за повторное превышение торговой надбавки на СЗПТ», - говорится в пресс-релизе.