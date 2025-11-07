Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития международного аэропорта города Астаны в рамках задач, поставленных Главой государства по созданию международного авиационного хаба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе совещания Премьер-министру было доложено о завершении в срок планового ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны. Проведенные работы направлены на повышение надежности инфраструктуры и безопасности полетов. Аким города Астаны Женис Касымбек проинформировал о планах по дальнейшей реконструкции и укреплению материально-технической базы воздушной гавани.

Проектом предусмотрено строительство новой взлетно-посадочной полосы, ремонт перронов, терминалов, обновление технических средств и др. Кроме того, планируется развитие инфраструктуры, включающей логистические комплексы, склады, отели, офисы и административные здания. На сегодняшний день аэропорт обслуживает порядка 9 млн пассажиров в год. Реализация проекта позволит нарастить мощности в среднем до 12 млн пассажиров в ближайшие несколько лет.

На совещании участники обсудили вопросы привлечения инвесторов для дальнейшего развития аэропорта. Отмечен интерес со стороны крупных международных корпораций. По итогам совещания Премьер-министр поручил Министерству транспорта и акимату города Астаны держать на контроле вопрос реализации проекта, направленного на развитие авиационного потенциала столицы.