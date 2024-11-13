Крупные партии наркотиков изъяли в Астане и Караганде

В столице задержана 35-летняя закладчица, которая на съемной квартире расфасовывала наркотики, передает Kazpravda.kz

Фото: polisia.kz

По информации МВД, в ходе обыска у женщины изъяли 350 свертков и 2 больших полиэтиленовых пакета с синтетическими наркотиками.

«При обыске квартиры также найдены более 1,5 тыс. свертков, подготовленных для закладок, 4 свертка весом по 1,5 кг, более 5 тыс. zip-lock пакетов, весы и приспособления для расфасовки наркотиков. Всего у задержанной изъято более 6 кг наркотиков, из них свыше 4 кг мефедрона и более 2 кг индийской марихуаны и 8 грамм кокаина», – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Кроме того, в Караганде задержали 53-летнего мужчину, который на балконе своей квартиры хранил более 10 кг гашиша.

В результате проведенной работы в незаконный оборот не допущено свыше 35 тысяч доз наркотических веществ. Оба задержанных водворены в ИВС.

МВД напоминает, что противозаконные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.