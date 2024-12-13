Крупные железнодорожные вокзалы обновили в трех казахстанских городах

Реконструкцию и ремонт зданий для удобства пассажиров провели в Шымкенте, Павлодаре и Кызылорде

Фото: пресс-служба МТ РК

По данным Минтранспорта, в 2024 году для дальнейшего улучшения транспортной инфраструктуры на железнодорожных вокзалах в Шымкенте, Павлодаре и Кызылорде были проведены ремонтные работы, сообщает Kazpravda.kz

Железнодорожные вокзалы Шымкента и Павлодара полностью реконструированы, ж/д вокзал Кызылорды капитально отремонтирован.

Вокзал Шымкента значительно увеличил пропускную способность – с 2 000 до 6 000 пассажиров в сутки. Общая площадь здания расширена с 1 770,2 до 2 250 квадратных метров.

На вокзале Павлодара установлены два грузопассажирских лифта для людей с ограниченными возможностями. В здании проложены тактильные указатели, оборудованы специальные комнаты отдыха и санитарные узлы.

В Кызылорде обновлены два исторических здания вокзала, построенные в 1905 и 1968 годах. Пассажиропоток значительно увеличился.

«На всех трёх вокзалах обновлены фасады, двери, окна и инженерные коммуникации. Для людей с особыми потребностями установлены пандусы, тактильные дорожки и специальные кассы. Кроме того, внедрены современные зоны Wi-Fi, информационные экраны и рентгеновские аппараты для проверки багажа», − рассказали в министерстве.

Там же добавили, что на сегодня с вокзала Шымкента отправляется 20 пар поездов по различным направлениям, с вокзала Павлодара – 16 пар, а с вокзала Кызылорды – 15 пар.