Крупным предприятиям следует принять программы развития казсодержания – премьер

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в международном форуме «Казахстанское содержание 2.0», проходящем в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

В ходе масштабного мероприятия недропользователи и отечественные товаропроизводители подписали договоры и оффтейк-контракты на 58 млрд тенге.  

В рамках форума с участием иностранных инвесторов и более 2 тысяч делегатов со всех регионов республики обсуждаются возможности расширения локализации товаров, работ и услуг для нужд отраслей реальной экономики РК, а также перспективы дальнейшего развития недропользования, угольной промышленности, сфер транспорта и энергетики. 

В преддверии пленарной сессии форума глава правительства ознакомился с развернутой здесь цифровой выставкой «Перспективы и возможности отечественных товаропроизводителей по локализации производства». На ней представлены лучшие образцы продукции казахстанского машиностроения, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, строительные материалы, товары химической индустрии, передовые решения в области инженерных коммуникаций и так далее. Всего на выставке представлено более 100 компаний, работающих в различных отраслях обрабатывающей промышленности.

В своем выступлении на пленарной сессии премьер-министр отметил, что экономика Казахстана адаптировалась к внешним условиям последних лет и вышла на траекторию устойчивого роста. В частности, за 10 месяцев текущего года он составил 4,9%, положительная динамика наблюдается по всем основным отраслям. 

«Благодаря действиям правительства и Национального банка инфляция замедлилась до 10,8%, то есть в 2 раза. Перед нами стоит задача по ее дальнейшему снижению. В рамках соответствующего комплекса мер одним из главных направлений является увеличение объемов отечественного производства», – сказал Алихан Смаилов. 

По его словам, развитие и поддержка предпринимательства – одно из основных направлений работы правительства. Поэтому проблемные вопросы бизнеса регулярно обсуждаются совместно с Нацпалатой «Атамекен».

«В целом доля МСБ увеличилась до 36,4% к ВВП. Количество занятых в этом секторе выросло на 14% и составило 4,3 млн человек», – отметил премьер-министр. 

Вместе с тем в республике продолжается работа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Так, для сокращения излишних требований реализуется новая регуляторная политика. Уже исключены 9 тысяч неактуальных требований, еще тысяча будет исключена до конца года. 

«Благодаря автоматизированной системе управления рисками с 1 января проверки будут назначаться без человеческого фактора. Это в том числе позволит вдвое снизить количество проверок», – подчеркнул Алихан Смаилов. 

Наряду с этим в рамках дальнейшего улучшения налогового администрирования ведется работа по его цифровизации. Для стимулирования МСБ с текущего года внедрен режим розничного налога по ставке 4%. При этом с введением единого платежа с фонда оплаты труда микро- и малому бизнесу снижена общая финансовая нагрузка до 20%.

Кроме того, в целях стимулирования инвестиционной активности со стороны крупного бизнеса новые проекты освобождены от НДПИ на 5 лет.

«С 2025 года заработает новый Налоговый кодекс, который находится на общественном обсуждении. В нем новые проекты обрабатывающего сектора будут освобождены от налогов сроком на 3 года», – озвучил премьер-министр.

Алихан Смаилов также обозначил важность вопроса финансирования бизнеса. По его словам, особую роль здесь играют институты развития. Так, холдингом «Байтерек» с начала года оказана финансовая поддержка на 2,2 трлн тенге. В том числе Банк развития Казахстана выделил 314 млрд тенге, Фонд развития промышленности профинансировал проекты на сумму 195 млрд тенге. В работе проекты еще на 300 млрд тенге. Фонд «Даму» выдал кредиты на сумму 115 млрд тенге. При этом за счет субсидий и гарантий по кредитам банки выдали кредитов на сумму 930 млрд тенге.

«Глава государства поставил четкую задачу по увеличению казсодержания в течение трех лет до 60%. Потенциал и ресурсы для этого имеются. В первую очередь это требует снижения импортозависимости», – сказал Алихан Смаилов. 

В качестве примера он привел нефтегазовую отрасль, где львиная доля закупок приходится на три крупнейших консорциума. А это 75% закупок всей энергетической отрасли.

«С начала года их объем составил 3,5 трлн тенге, из которых 1,9 трлн тенге – это доля местного содержания. При этом всего 9% приходится на товары», – отметил премьер-министр. 

Затронув другие отрасли, он добавил, что в горнорудном секторе доля закупаемых товаров составляет всего 15%, в машиностроении – 13,5%, в фармацевтике – 20%.

«Поэтому считаем, что нужно совместно с Нацпалатой «Атамекен» организовать системную работу по налаживанию деловых контактов между производителями и крупными предпринимателями. Это позволило бы развить пояс МСБ вокруг наших крупных системообразующих предприятий», – сказал Алихан Смаилов. 

Он напомнил, что правительством были проведены встречи со средним бизнесом всех регионов республики, в ходе чего представлены промышленные сектора с реальными перспективами по организации местного производства.

«Для этого предусмотрены меры поддержки в инвестиционном законодательстве. Поэтому призываем представителей бизнеса принимать активные действия для локализации производств», – озвучил премьер-министр. 

По его словам, крупным предприятиям следует принять собственные программы развития местного содержания. Основным инструментом в них должно быть заключение долгосрочных офтейк-контрактов. Глава правительства также акцентировал внимание на вопросах усиления кадрового обеспечения.

«Мы должны взращивать свои собственные кадры, которые заменят иностранных специалистов. В этом ключе наши крупные предприятия должны брать шефство над учебными заведениями с последующим трудоустройством выпускников», – подчеркнул он. 

В заключение Алихан Смаилов обозначил, что вопросы развития казахстанского содержания являются одними из самых актуальных. Для этих целей выделяются финансовые средства и оказываются меры господдержки.

«Бизнес должен использовать все имеющиеся возможности. Правительство со своей стороны готово учесть все ваши предложения и идеи», – заключил премьер-министр. 

В рамках форума также состоялась торжественная церемония подписания контрактов, направленных на развитие отечественной обрабатывающей промышленности. Между крупными недропользователями в лице компаний ERG, «Казахмыс», «Казцинк», KAZ Minerals и казахстанскими производителями заключены оффтейк-контракты, долгосрочные договоры и меморандумы на общую сумму 58 млрд тенге.

#Смаилов #экономика #премьер-министр #Правительство #казсодержание

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