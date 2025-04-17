За возведение нового завода, который станет одним из крупнейших в СНГ, взялась ведущая металлургическая компания Китая Fujian Hengwang Investment Co., Ltd

Фото Агадила Рысмахана

В Жамбылской области начато строительство крупного металлургического завода. Совсем скоро предприятие, которое расположится на территории специальной экономической зоны Jibek Joly в Шуском районе, будет выпускать три миллиона тонн стали в год, передает Kazpravda.kz

Как сообщили в акимате области, по поручению Главы государства о диверсификации экономики и привлечении инвестиций в регионе проводится комплексная работа по поддержке проектов в сфере обрабатывающей промышленности, и одним из них является этот завод. Объем инвестиций составит 564 млрд тенге. В рамках реализации проекта будет создано 2,5 тыс. рабочих мест (на первом этапе – более 1 000).

Используя свой большой опыт, компания намерена наладить полный цикл глубокой переработки железной руды для производства качественной и конкурентоспособной продукции. На первом этапе руководство Fujian Hengwang Investment Co., Ltd намерено выпускать до 1 млн тонн арматуры, проволоки и угловой стали, на втором - 2 млн тонн профильной и полосовой стали.

На предприятии будет внедрена технология прямого восстановления железа, что обеспечит его высокое содержание в продукции. Соединение научного подхода и современных технологий в промышленности повысит экологическую устойчивость производства.

Запуск завода позволит создать прочную базу для развития смежных отраслей, увеличения экспортного потенциала региона, а также создания новых рабочих мест.

Аким области Ербол Карашукеев, принявший участие в церемонии запуска строительства предприятия, отметил, что благодаря поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева и Правительства Казахстана в регионе создается благоприятный инвестиционный климат, реализуются крупные международные проекты, развиваются стратегические отрасли экономики.

- В Жамбылской области сформирован пул из 82 проектов на сумму 3,6 трлн тенге с созданием более 10 тыс. рабочих мест. В 2025 году планируется реализация 30 проектов на общую сумму 175,2 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом за первый квартал текущего года инвестиций привлечено на 37,1% больше. Сегодняшний проект также является примером успешного сотрудничества государства и бизнеса, символом новых возможностей и устойчивого роста, - подчеркнул глава региона.

В свою очередь председатель правления компании Fujian Hengwang Investment Co., Ltd Цзэн Чжаоцянь поблагодарил за поддержку со стороны государства и выразил уверенность, что проект станет дополнительным звеном в укреплении экономических связей между Казахстаном и Китаем.