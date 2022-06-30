Крупный проспект частично перекрыли на ремонт в Нур-Султане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Ракымжана Кошкарбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В связи с ремонтными работами с 30 июня по 5 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кошкарбаева от улицы Кордай до проспекта Шакарима Кудайбердыулы.

“Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ”, - говорится в сообщении транспортного управления.