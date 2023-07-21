Крупный схрон боеприпасов и оружия нашли в подвале здания в Шу

Фото пресс-службы ДП Жамбылской области

В подвальном помещении заброшенного здания в городе Шу Жамбылской области обнаружен крупный схрон боеприпасов и оружия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Отмечается, что сотрудники управления по противодействию наркопреступности областного ДП нашли и изъяли 4 одноствольных охотничьих ружья марки «ИЖ-ЗК» 16-го калибра, обрез одноствольного ружья марки «ИЖ-17» 16-го калибра, два травматических пистолета «Байкал 79-9ТМ» калибра 9 мм, пистолет, 270 патронов калибра 5,45 мм и пистолет «ПМ» калибра 9 мм, похищенный в ходе январских событий со склада ДП.

Начальник УПН ДП подполковник полиции Алим Бажикбаев отметил, что назначена судебно-баллистическая экспертиза.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств».