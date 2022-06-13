Крушение самолета Bek Air: осуждены подозреваемые в махинациях с землёй возле аэропорта Алматы

В Алматинской области осудили чиновников ранее занимавших высокие посты в акимате Талгарского района. Талгарский районный суд вынес приговор подозреваемым в махинациях с землёй возле аэропорта Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.

Согласно материалам дела, в 2017-2019 годах подсудимые проводили незаконное отчуждение свободных земель, находящихся в государственной собственности, за пределами села Кызылту. Целью этих действий было обогащение за счёт продажи участков.

Так, приговором Талгарского райсуда от 10 июня 2022 года:

- бывшему начальнику отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района, главному архитектору района – М. Рыспекову – 6 лет лишения свободы;

- бывшему начальнику отдела земельных отношений Талгарского района М. Тыныбай судом назначено 6 лет 3 месяца лишения свободы;

- бывшему акиму Панфиловского сельского округа Н. Аппазову назначено 8 лет лишения свободы;

- бывшему заместителю акима Панфиловского сельского округа К. Галиевой – 5 лет лишения свободы;

- бывший и.о. начальника отдела земельных отношений Талгарского района М. Кадиржан согласно закону РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" освобождён от основного наказания в виде ограничения свободы.

В соответствии с приговором, все осуждённые больше не вправе занимать должности на госслужбе.

В 2020 году Антикоррупционная служба по Алматинской области параллельно с расследованием уголовного дела открыла второе уголовное дело в отношении чиновников акимата Талгарского района в связи с незаконным предоставлением земельных участков и незаконным изменением целевого назначения земельных участков.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолёт авиакомпании Bek Air после неудачной попытки взлёта врезался в бетонный забор и протаранил частный дом под Алматы. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Тогда в авиакатастрофе погибли 12 человек, 69 получили травмы.