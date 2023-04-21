Крутись, гончарный круг

Всего несколько лет назад о гончарном деле в некогда средневековом центре ремесленничества не было и речи. Но спустя время все же нашлись немногие энтузиасты, которых сегодня, словно к магниту, тянет к необычному ремеслу. Среди них и член городского союза ремес­ленников, руководитель кружка по работе с глиной Назарбаев Интеллектуальной школы Индира Губашева.

– Искусством изготовления предметов из глины я увлеклась только год назад, – рассказывает керамистка. – Прошла курс обучения в гончарной мастерской Lashyn, но мне оказалось этого недостаточно. Захотелось закрепить полученные знания и добиться определенного результата. Начав с малого, я поняла, что для дальнейшего развития и полноценной работы с глиной необходим гончарный круг, который бы позволил изготавливать самые разнообразные изделия. К примеру, чаши, вазы, кувшины…

Со временем Индира приобрела сначала самодельный станок, затем заводской, который стал ее незаменимым помощником. Гончарный круг позволил расширить ассортимент продукции. Мастерица начала создавать изделия гораздо больших размеров. Кроме того, они стали интереснее и по форме.

– При дальнейшей работе с глиной я поняла, что мастерство гончара определяют не только качество выполнения работы и красота форм и декорирования, но и высота изделий. Ведь, несмотря на мягкость, пластичность и податливость материала, чтобы создать, к примеру, вазу высотой 20–30 сантиметров, нужно обладать не только навыками лепки, но и огромным терпением и хорошей физической подготовкой, – отмечает Индира.

Именно по этой причине в самом начале пути керамистка выкручивала только маленькие изделия высотой до 10 сантимет­ров. Сегодня же ее профессиональный уровень заметно вырос, и глиняные сосуды достигают 25 сантиметров.

– Сначала глину замешивают, мнут ее до необходимого состояния. Важно, чтобы из нее вышли излишки влаги и воздух, ведь, когда начнется обжиг в печи, они могут повлиять на процесс и конечный результат. В один момент изделие может начать выделять их в виде пузырей, треснуть или вовсе взорваться и повредить другие, – предупреж­дает Индира.

После того как изделие сформировано, до обжига его можно украсить, нанеся ангоб – тонкий слой белой или цветной глины, которая имеет жидкое состояние и похожа на краску. Таразская керамистка предпочитает ангоб белого цвета, который придает дополнительный шарм изделиям. По ее словам, при сушке необходимо учитывать температурный режим и влажность воздуха. Пос­ле нее нужно убрать неровности на поверхнос­ти, вновь возвращая изделие на гончарный круг. Затем следуют его декорирование и шлифовка. Нельзя забывать, что глина любит воду, поэтому руки на начальных этапах должны быть всегда влажными, а при обжиге важно знать, что каждый вид глины требует разную температуру.

– Работая с глиной, нельзя отвлекаться, поскольку стенки сосуда становятся слишком тонкими, поэтому, как говорится, нужно ловить момент, – отмечает ремес­ленница. – Что касается техники исполнения, то считается, что у каждого гончара она своя, подобно художникам, которые имеют индивидуальный почерк. Это касается и меня. Несмотря на то что меня учили работать только определенным образом, со временем выработалась собственная манера, хотя принципы общие. К примеру, я стремлюсь к тому, чтобы было как можно меньше расходов.

По признанию мастерицы, в гончарном ремесле в первую очередь ее привлекли возможность быстрого результата и метаморфозы, происходящие в процессе работы.

– Понятие «творить» очень подходит к процессу ваяния на гончарном круге. Ведь именно на нем происходит самое настоя­щее превращение. Ты создаешь своими руками что-то новое, то, чего еще никогда не было. И возникает оно за очень короткое время прямо перед твоими глазами, – говорит автор множества изделий.

По словам Индиры, иногда что-то может не получаться так, как задумываешь изначально. В этом случае мастер включает свое воображение, и сразу все встает на свои мес­та. В результате может выйти что-то неор­динарное.

– Глина может принять любую форму, – отмечает она. – Это, безус­ловно, привлекает. Но больше всего мне нравится сам процесс выкручивания изделий, когда сначала поднимаются стенки сосуда, а затем постепенно вырисовывается и его общая форма. Это одновременно воодушевляет и в какой-то степени успокаи­вает. Если рассматривать рабочий процесс в более глубоком смысле, то можно говорить о таком понятии, как «затягивание глиной». Когда я разговаривала с одной коллегой по цеху, спросила ее, как давно она работает с глиной и как приш­ла к этому занятию. Женщина ответила, что впервые познакомилась с ремеслом около 20 лет назад, и по сей день глина ее не отпускает. Она сказала, что ей достаточно было взять в руки этот удивительный материал – и все было решено в один миг. То же самое можно сказать о моих учениках. После первого пробного занятия их трудно остановить. Такое ощущение, что глина действительно обладает какими-то волшебными свойствами.

Индира Губашева стала второй воспитанницей гончарной мас­терской Lashyn, которая после окончания курса продолжила работать в этом направлении самостоятельно. Несмотря на то что она занимается керамикой совсем недавно, уже сегодня благодаря терпению, упорству и труду дос­тигла немалых высот. Ее работы за сравнительно короткий срок стали узнаваемыми и популярными. Возможно, во многом благодаря единому стилю, который с каждым новым изделием обретает все более четкие очертания, а также тому, что все они несут в себе частицу души их создателя. Через социальные сети, где Индира активно выкладывает фотографии и ролики, рассказывающие о гончарном искусстве, можно приоткрыть завесу в ее мир керамики.

Порой кажется, что за процессом создания можно наблюдать бесконечно. Он напоминает какой-то магический ритуал, таинственную мис­терию, позволяю­щую сотворить буквально на глазах из бесформенной массы определенную фигуру. Не случайно древние жители причисляли гончаров к тем, кто способен делать то, что неподвластно простым людям.

В свое время Тараз являлся одним из главных торговых пунктов на Великом шелковом пути, где активно развивались различные ремес­ла, в том числе и гончарное дело. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки на территории древнего поселения, руины которого обнаружены учеными в цент­ре современного города. Сегодня их можно увидеть в областном историко-краеведческом музее и во время выставок государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза». Среди них немало глиняных кувшинов, светильников, сфероконусов, тарелок, чаш...

– Техника их изготовления была настолько отработанной и отточенной, что даже сегодня поражаешься мастерству древних умельцев. А сам материал, из которого лепились изделия, оказался таким прочным, что многие из них сохранились до наших дней, – говорит Индира.

Артефакты вдохновляют молодую керамистку на новые творения. Оказывают большое влияние работы современных зарубежных мастеров.

– Импонирует то, что иностранные керамисты не только придают красивую форму изделиям, но и искусно расписывают их. Причем не просто отдельными рисунками, а целыми сюжетами. Надеюсь, в будущем я к этому тоже приду, – делится планами Индира Губашева.

Кроме того, на ее работы накладывает отпечаток искусство древних художников, изображавших свою жизнь и быт на горных камнях. Именно серия кувшинов с тюркскими петроглифами получила наибольшую популярность почитателей ее таланта. Сама ремесленница считает, что использование наскальных рисунков придает изделиям некоторую загадочность, роднит с искусством древних художников.

В декорировании она также использует растительные элемен­ты, геометрические фигуры и рельефные рисунки, связанные с темой природы. К примеру, это могут быть цветы, листья, птицы. Это именно рисунки, а не орнаменты, уточняет ремесленница, которые она тоже пробовала использовать. Получается очень красиво и утонченно, но ей больше по душе первое.

Индира Губашева считает, что настоящее мастерство достигается огромным трудом, именно поэтому стремится узнать как можно больше о технологии изготовления, формообразовании, декорировании.