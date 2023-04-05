Крыша частного дома обрушилась в Семее

Фото: ДЧС области Абай

На пульт "112" города Семей поступило сообщение о том, что по улице Сырлыбаева обрушилась крыша частного дома, и что в доме находятся дети. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области Абай.

Спасатели извлекли из-под завалов женщину 1982 года рождения и ребёнка 2022 года рождения.

До прибытия спасательных подразделений, хозяин дома и его дочь 2012 года рождения выбрались самостоятельно, а ребенка 2020 года рождения спас сосед.

После осмотра врачей скорой медицинской помощи всех пострадавших госпитализировали в БСМП города Семей, сообщили в ДЧС.

Предварительная площадь обрушения составила 24 кв. метра.

В спасательной операции были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС области Абай.