Кто? Конь в авто

Курьезный случай произошел в Тарбагатайском районе. Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» сотрудники остановили иномарку под управлением 44-летнего местного жителя. При осмотре машины полицейские сильно удивились: на заднем сиденье находилась живая лошадь.

«Мужчина перевозил животное без соответствующих документов, – пояснили в департаменте. – Кроме того, сам факт такой перевозки является нарушением правил».

В отношении водителя составлен административный протокол. Для принятия законного решения собранный материал направлен в Тарбагатайскую районную ветеринарно-территориальную инспекцию.