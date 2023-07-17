Кто представит Казахстан в таеквондо на Азиатских играх

16 июля в Олимпийском центре города Туркестана завершился Кубок Казахстана среди взрослых по таеквондо (WT), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта МКС РК

В этом году соревнования прошли по новой системе. Сначала в течение 2 дней определялся победитель в каждой весовой категории. Затем он дополнительно бился в суперфинале со спортсменом, ставшим лучшим среди четвертьфиналистов. Эта система до сих пор используется на родине таеквондо – Южной Корее. Там формируют национальную сборную в таком формате.

На кону стояли путевки на Азиатские игры. Поэтому поединки прошли в бескомпромиссной борьбе. Стали известны чемпионы Кубка Казахстана в 10 весовых категориях (5 мужчин, 5 женщин).

Победители среди женщин:

49 кг – Ботакоз Капанова (Кызылординская область)

53 кг – Азиза Каражанова (Жамбылская область)

57 кг – Мария Севостьянова (Атырауская область)

67 кг – Нурай Кусаинова (Атырауская область)

+67 кг – Жансель Дениз (город Алматы)

Победители среди мужчин:

58 кг – Елдос Ыскак (Жамбылская область)

63 кг – Нурбек Газез (Алматы)

68 кг – Эльдар Биримбай (Мангистауская область)

80 кг – Нурлан Мырзабаев (Туркестанская область)

+80 кг – Смаил Дуйсебай (Туркестанская область)

«Мы с Елжаном из одного города. С тренером планировали выложиться на все 100% в двух раундах. На кону стояла путевка на Азиатские игры, и никто не собирался сдаваться. Кроме того, в наш вес перешли несколько сильных таеквондистов из других категорий. Теперь будем готовиться к международным соревнованиям», – сказал Нурбек Газез.

На Азиатских играх будут судить по одному рефери из каждой страны. Казахстан играх представит судья международной категории Даурен Алгабаев.

«Не могу сказать, что нынешний Кубок Казахстана, прошедший в новом формате, был для судей сложным или удивительным. Скорее тяжело было для спортсменов. Главная цель данного формата – предотвратить большую сгонку веса спортсменами. Мы часто говорим, что это отрицательно сказывается на международных соревнованиях. Мне кажется, что этот опыт нужно применять на соревнованиях не только среди взрослых, но и среди молодежи», – сказал главный судья Кубка Казахстана Даурен Алгабаев.

В общем зачете Кубка РК победу одержала команда города Алматы, Атырауская область заняла 2-е место, Жамбылская 3-е.