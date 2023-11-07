Кто станет второй ракеткой в Казахстане? Спорт 7 ноября 2023 г. 0:40 117 Аскар Султан 23-летний казахстанский теннисист Бейбит Жукаев официально станет второй ракеткой страны. фото ktf.kz Бейбит Жукаев, занимающий 247-е место в мировом рейтинге, добился важнейшего для себя достижения, победив американца Эйдана Майо (376-е место) в финале «Челленджера» в Шарлотсвилле (США) и выиграв в первый раз турнир данной категории. Наш спортсмен был сильнее в двух сетах – 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час и 16 минут. Казахстанец сделал 11 эйсов и отыграл без двойных ошибок, тогда как Майо выполнил 6 подач навылет и совершил 1 двойную ошибку. За победу на турнире в США Бейбит Жукаев заработает 75 рейтинговых очков и 10 840 долларов в виде призовых. А в обновленном рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) он поднимется с 247-го места на 195-е и впервые в карьере войдет в топ-200, став второй ракеткой Казахстана (первый номер рейтинга нашей сборной – Александр Бублик). В эти же дни в испанской Кордове прошел юниорский командный чемпионат мира Davis Cup Juniors Finals среди игроков до 16 лет. И здесь на своем дебютном первенстве планеты казахстанская команда вошла в десятку сильнейших. Сначала наши ребята заняли третье место в квартете D, который после жеребьевки на чемпионате сразу назвали «группой смерти». Силу команд в группе подтверждает тот факт, что наши недавние соперники-итальянцы дошли до финала, где сыграли в матче за «золото» с чехами и уступили. На старте турнира казахстанцы в напряженной борьбе уступили чемпионам мира 2012 года – сборной Италии – 1:2, затем была повержена команда Южной Кореи – 2:1, а в заключительной решающей игре наша команда в драматичном матче уступила шестикратным победителям Davis Cup Juniors – сборной Испании – со счетом 1:2. В поединках дополнительного турнира казахстанцы вначале обыграли Перу – 2:0, а затем победили прошлогодних чемпионов мира – бразильцев – 2:1. Сегодня в финале дополнительного турнира Казахстан будет противостоять Аргентине. Честь страны на первенстве планеты защищают Амир Омарханов, Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай, капитан команды Сергей Квак. #Спорт #теннис #ракетка #Бейбит Жукаев