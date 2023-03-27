Кто вошёл в Мажилис от партии "Ак жол" – список

Мажилис
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По итогам выборов «Ак жол» получил 6 депутатских мандатов в Мажилисе.

Пресс-служба партии «Ак жол»

Состоявшийся пленум Национального совета ДПК «Ак жол» обсудил итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента РК восьмого созыва и  распределил мандаты депутатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением пленума доверены следующим кандидатам:

1) Барлыбаев Ерлан Хайланулы - экономист, депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

2) Бейсенбаев Ержан Алмабекулы - молодой бизнесмен, независимый директор ТОО «BIGLIFE», область Жетысу;

3) Еспаева Дания Мадикызы - финансист, депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

4) Иса Казыбек Жарылкасынулы - поэт, депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

5) Перуашев Азат Турлыбекулы - председатель ДПК «Ак жол»;

6) Садыков Аскар Аманбайулы – бизнесмен, председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ак жол».

Напомним, сегодня, 27 марта, в Центризбиркоме подвели окончательные итоги очередных выборов в маслихаты и Мажилис Парламента. Согласно данным ЦИК Казахстана, за Демократическую партию Казахстана «Ак жол» проголосовали 535 139 казахстанцев - по итогам выборов «Ак жол» получил 6 депутатских мандатов в Мажилисе.

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