Кто возьмет миллион?

Все-таки филологи – удивительные люди. Вот пока их не задеваешь по профессиональному признаку – милейшие создания: кладезь ценной информации из тонны прочтенных книг и усвоенного линг­вистического смысла жизни.

Когда они в хорошем настроении, вам простят в переписке не к месту поставленную или, наоборот, пропущенную запятую. Глаза закроют на неправильно произнесенный глагол «звонит» или «кашлянул» (кстати, вы знаете, где в этих словах должно стоять ударение?). Но упаси вас бог нарваться на дип­ломированного граммар-наци, если он встал не с той ноги. Да еще и неверно употребить слово «констатируем», например (вдруг вы упорно используете корень «константин» в этом слове?). Филолог залезет в свою голову и вашу душу, чтобы доказать, что вот ТАК пишется это слово. Раньше я и сама грешила подобным абьюзивно-нравоучительным поведением. Языкознание в институте нам преподавала доктор филологических наук, потрясающая женщина-профессор. Дело шло настолько хорошо, что мы, студенты вообще-то иняза, об английском, немецком и французском думали гораздо реже. Зато к концу первого семестра все три группы, даже разбуженные посреди ночи, могли бы, не открывая глаз, написать диктант на «отлично». Оттуда же и привычка многих из нас нести в массы «как правильно».

А тут случай подвернулся мне на днях, как говорится, вспомнила бабка, как девкою была. Сидела я себе мирно в пабликах, не спеша перебирая на ночь глядя звездные сплетни: кто кого бросил, кто кого подобрал.

Обсуждали певицу, которая ответила на вопрос подписчиков так: «Люди думающие обычно не говорят со скоростью света». И тут одна из комментаторов подмечает: «Люди думающие обычно ставят перед причастием запятую!» и предлагает влепить эту самую запятую перед «думающими».

Как же я могла промолчать, если запятой тут быть никак не может? Я тут же об этом сообщила в общем чате, приперев аргументом, что «думающие» это вообще-то прилагательное!

Видимо, день был такой – одни филологини собрались в паблике. Как истинные женщины по заветам Коко Шанель, умеющие сделать из ничего шляпку, салат и скандал, мы быстренько сообразили филологическую истерию.

«Какое прилагательное, вы умом тронулись?! У прилагательного не может быть такого суффикса! Это причастие!» – припечатали меня. Я упорно стояла на своем: прилагательное, мне не верите – вот вам ссылка.

«Ссылка непонятно откуда, Розенталя никто не отменял!» – прилетело в ответ. «Розенталь давно устарел, не смешите», – хмыкнул кто-то. Старине Розенталю явно было бы несмешно...

Я упиралась: запятой там быть не может – нечего обособлять, есть просто главное слово «люди», к которому относится это отглагольное прилагательное.

«Понапридумывали новых терминов, всю жизнь это было просто причастие», – кипятились мои оппоненты и собирались даже пожертвовать миллион, если я и мне подобные докажут, что это действительно прилагательное. Съесть свой диплом, однако, никто не предлагал.

Чем закончился спор? Честно – я умыла руки после реплик про нынешние негодные учебники. Оказалась ли я права? Тоже честно – без понятия до сих пор! Наверное, не разделяй нас с комментаторами города и страны, мы бы, наверное, доспорились до какого-нибудь итога. Или драки. Филологи – они такие…