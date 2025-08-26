В Астане на сцене амфитеатра состоится праздничный концерт «Ата заң – азат елдің арқауы», посвященный Дню Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятие состоится 29 августа в 19:00. На концерте, посвященном знаменательной дате, выступят звезды нашей эстрады. Во время вечера зрителю будет представлена насыщенная программа, состоящая из популярных патриотических произведений.

"На праздничном концерте выступят известные артисты эстрады Кайрат Баекенов, Маржан Арапбаева, группа DOS, Медет Салыков и Клара Толенбаева, Зарина Божакова, Нурбол Балапанов, Турар Толеутай и Мади Сыздык, которые подарят праздничное настроение жителям и гостям столицы. Хедлайнер вечера - ALEM", - говорится в сообщении.

Этот концерт, посвященный одному из важнейших событий в истории страны – Дню Конституции, призван продемонстрировать любовь к Родине и пропагандировать национальные ценности.

В этом году в Казахстане исполняется 30 лет со дня принятия Конституции. К этому историческому юбилею в столице организуется целый ряд праздничных, спортивных, культурных и познавательных мероприятий. Программа включает турниры, лекции, уроки права, концерты, фестивали и многое другое.