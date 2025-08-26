Кто выступит на праздничном концерте в Астане

Столица
87

В Астане на сцене амфитеатра состоится праздничный концерт «Ата заң – азат елдің арқауы», посвященный Дню Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятие состоится 29 августа в 19:00. На концерте, посвященном знаменательной дате, выступят звезды нашей эстрады. Во время вечера зрителю будет представлена насыщенная программа, состоящая из популярных патриотических произведений.

"На праздничном концерте выступят известные артисты эстрады Кайрат Баекенов, Маржан Арапбаева, группа DOS, Медет Салыков и Клара Толенбаева, Зарина Божакова, Нурбол Балапанов, Турар Толеутай и Мади Сыздык, которые подарят праздничное настроение жителям и гостям столицы. Хедлайнер вечера - ALEM", - говорится в сообщении.

Этот концерт, посвященный одному из важнейших событий в истории страны – Дню Конституции, призван продемонстрировать любовь к Родине и пропагандировать национальные ценности.

В этом году в Казахстане исполняется 30 лет со дня принятия Конституции. К этому историческому юбилею в столице организуется целый ряд праздничных, спортивных, культурных и познавательных мероприятий. Программа включает турниры, лекции, уроки права, концерты, фестивали и многое другое.

#Астана #концерт #День Конституции

Популярное

Все
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
В погоне за «зайцами»
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
Стали ездить по правилам
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Анна Данилина побеждает в США
В селе открылся «Қамқорлық»
Впервые в стране
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
Прочная основа, большие перспективы
Диалог во имя мира и процветания
Африканские турниры
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Школа под наблюдением и заботой
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
Необходимые решения будут приняты
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Нашим палуанам не было равных
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

В столице стартует ежегодная кампания прикрепления к поликл…
Сезон сельхозярмарок в столице откроют аграрии Туркестанско…
Ограничения введут на улицах из-за визита иорданского корол…
Новая станция обеспечит столицу водой до 2035 года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]