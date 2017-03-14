​Кубок страны – у «Астаны»

Профессиональный баскетбольный клуб «Астана» в финале встретился с командой «Барсы Атырау» и одержал победу – 66:46. При этом астанинцы с первых же минут завладели инициативой и создали неплохой отрыв в счете. Однако далее атыраусцы, мобилизовавшись, стали сокращать отставание, но уж слишком большим оказался задел после первой четверти у столичных спортсменов. В итоге «Астана» смогла отстоять преимущество и завоевать один из главных трофеев.
Отметим, что розыгрыш Кубка Казахстана проходил в Алматы. В турнире приняли участие шесть команд, в составе которых выступали исключительно казахстанские атлеты (легионеры будут принимать участие лишь в регулярном первенстве, а также международных состязаниях). «Астана» на пути к финалу обыграла актауский «Каспий» – 74:63, а также костанайский «Тобол» – 80:54.
Лучшим разыгрывающим турнира признан Рустам Мурзагалиев из «Астаны», лучшим легким форвардом стал Павел Ильин из «Барсы Атырау», лучшим тяжелым форвардом – Антон Пономарев, а лучшим атакующим защитником – Рустам Ергали (оба играют за столичный клуб). Номинация «лучший центровой» досталась Всеволоду Фадейкину из клуба «Алматинский легион». Бронзовые медали турнира завоевали баскетболисты команды «Каспий».
«Астана» теперь является пятикратным обладателем Кубка Казахстана и четырехкратным чемпионом Национальной лиги РК. В данное время клуб также представляет нашу республику в престижном международном первенстве – Единой лиге ВТБ, где борьбу ведут представители пяти стран.