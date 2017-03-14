​Кубок страны – у «Астаны»

Профессиональный баскетбольный клуб «Астана» в финале встретился с командой «Барсы Атырау» и одержал победу – 66:46. При этом астанинцы с первых же минут завладели инициативой и создали неплохой отрыв в счете. Однако далее атырау­с­цы, мобилизовавшись, стали сокращать отставание, но уж слишком большим оказался задел после первой четверти у столичных спортсменов. В итоге «Астана» смогла отстоять преимущество и завоевать один из главных трофеев.

Отметим, что розыгрыш Кубка Казахстана проходил в Алматы. В турнире приняли участие шесть команд, в сос­таве которых выступали исключительно казах­станские атлеты (легио­неры будут принимать участие лишь в регулярном первенстве, а также международных сос­тязаниях). «Астана» на пути к финалу обыграла актауский «Каспий» – 74:63, а также костанайский «Тобол» – 80:54.

Лучшим разыгрывающим турнира признан Рустам Мурзагалиев из «Астаны», лучшим легким форвардом стал Павел Ильин из «Барсы Атырау», лучшим тяжелым форвардом – Антон Пономарев, а лучшим атакующим защитником – Рустам Ергали (оба играют за столичный клуб). Номинация «лучший цент­ровой» досталась Всеволоду Фадейкину из клуба «Алматинский легион». Бронзовые медали турнира завоевали баскетболис­ты команды «Каспий».

«Астана» теперь является пятикратным обладателем Кубка Казах­стана и четырехкратным чемпионом Национальной лиги РК. В данное время клуб также представляет нашу республику в престижном международном первенстве – Единой лиге ВТБ, где борьбу ведут представители пяти стран.