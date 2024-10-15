Куда дальнобойщики могут пожаловаться на неправомерные действия инспекторов

В Минтранспорта функционирует круглосуточный ситуационно-информационный центр, куда можно позвонить водителям большегрузов в случае фиксации неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны инспекторов транспортного контроля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Водители большегрузов могут позвонить по номерам 98-35-35 и 98-35-33. Кроме того, все официальные жалобы, обращения и предложения можно направить по номеру +7-700-098-35-35 (WhatsApp). Также обратиться можно по короткому номеру: 1403 (колл-центр нацкомпании «КазАвтоЖол»).

«В каждом регионе страны работают инспекции транспортного контроля. Весь процесс транспортного контроля производится с обязательным использованием видео-жетонов. Невыполнение требований сотрудников транспортного контроля об остановке на посту (в том числе передвижном) либо отказ от прохождения транспортного контроля влечет административную ответственность», - напомнили в Минтранспорта.

Сейчас в стране поэтапно внедряются автоматизированные станции измерения большегрузов. Они позволяют обеспечить сохранность дорог. При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационную-аналитическую систему. Это позволяет Комитету транспортного контроля оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм.