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Общество
Куда казахстанцам обращаться с жалобой на работодателя

Куда могут обратиться казахстанцы в случае нарушения их трудовых прав, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Kazpravda.kz.

В случае нарушения трудовых прав работников со стороны работодателей, в том числе по вопросам задержки выплаты заработной платы, необеспечения безопасных условий труда, незаконного увольнения и другим, граждане Казахстана могут обратиться с соответствующим заявлением в инспекции труда областей, городов республиканского значения и столицы.

Электронные адреса инспекцией труда:

1. Управление по инспекции труда Акмолинской области - labor@akmola.gov.kz;

2. Управление по инспекции труда Актюбинской области – enbek@aktobe.gov.kz;

3. Управление по инспекции труда Алматинской области – a.arapov@almobl.gov.kz;

4. Управление государственной инспекции труда Атырауской области – enbek@atyrau.gov.kz;

5. Управление государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области – enbek-i@akimvko.gov.kz;

6. Управление инспекции труда акимата Жамбылской области – taraz@zhambyl.gov.kz;

7. Управление по инспекции труда Западно-Казахстанской области – as.doszhanov@bko.gov.kz;

8. Управление по инспекции труда Карагандинской области – enbek@krg.gov.kz;

9. Управление инспекции труда акимата Костанайской области – trud_inspektor.kostanay@gov.kz;

10. Управление по контролю Кызылординской области – b.shamenov@korda.gov.kz;

11. Управление государственной инспекции труда Мангистауской области – a.inkarov@mangystau.gov.kz;

12. Управление труда Павлодарской области – Upravlenie.truda@pavlodar.gov.kz;

13. Управление государственной инспекции Северо-Казахстанской области – u.git@sko.gov.kz;

14. Управление по контролю области Абай – a.baikazakov@akimatabai.gov.kz;

15. Управление по инспекции труда области Жетісу – obl.inspekcia@zhetysu.gov.kz;

16. Управление по инспекции труда области Ұлытау – k.smagulov@ulytau-region.gov.kz;

17. Управление по инспекции труда Туркестанской области – mei@turkistan.kz;

18. Управление государственной инспекции труда города Шымкента – b.kalzhanov@shymkent.gov.kz;

19. Управление инспекции труда города Алматы – e.seitzhapparkyzy@almaty.gov.kz;

20. Управление контроля и качества городской среды города Астаны – e.ismagulov@astana.gov.kz.

За 8 месяцев этого года государственные инспекторы труда провели 3 628 проверок, в ходе которых выявили 6 171 нарушение, в том числе по вопросам трудовых отношений – 4 143; в сфере безопасности и охраны труда – 1 885; в сфере занятости населения – 143. 

По результатам проверок выдано 2 063 предписания, обязательных к исполнению. Наложено 1 396 штрафов на 271,7 млн тенге. Вынесено 492 предупреждения.

 

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