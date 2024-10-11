Куда мы дели воспитанность?

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

У нас появились новые соседи. Ну как новые, соседняя квартира долго пустовала, сначала там шел ремонт, потом длительное время обставляли, в итоге больше года, с момента нашего в новый дом заселения, никого через стенку не было.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

А весной все же заехала семья: родители молодые, дети детсадовского возраста. Женщина оказалась приветливой, мы всегда с ней здоровались, оказавшись одновременно на лестничной площадке или в лифте. Но, судя по всему, не так давно она вышла на постоянную работу, и к ним переехала то ли ее мама, то ли свекровь.

С ней мы тоже часто стали сталкиваться на выходе из квартир. Бабушка или выводила внуков на прогулку, или, судя по свернутым авоськам в руках, шла в магазин.

То, что не здороваются дети из этой квартиры, я привыкла – малышня еще. Но то, что на мои приветствия не реагировала их бабушка, стало неожиданностью. Женщина в летах, естественно, я всегда здоровалась первой. В ответ мне было либо молчание, либо сначала оценивающий взгляд и то же самое молчание.

Я упорно говорила «здравствуйте» с месяц, наверное. А потом мне надое­ло. В конце концов дружить домами я не собиралась, просто проходила мимо несколько раз.

А на днях столкнулась с «нашей» бабушкой и вдруг услышала от нее негромкое «здравствуйте»! Я так удивилась, что сама сначала на нее вытаращила глаза, и только потом поздоровалась в ответ. Почему женщина решила, что со мной все-таки надо здороваться, я не знаю – не задашь же вопрос в лоб. Может, видение ей было свыше.

А вообще, живя в этом доме второй год, я до сих пор, как говорится, «в шоках», что многие люди, независимо от возраста, совершенно невоспитаны. Зайдешь в лифт, поприветствуешь – молча отворачиваются; видят, что несешь тяжелые сумки, – закрывают перед носом лифт или подъездную дверь, даже не пытаясь придержать.

Нет, так ведут себя, конечно, не все. Есть те, с кем мы болтаем по пути на свои этажи, кто всегда поздравит с праздником. Как-то соседский мальчишка помог мне дотащить пакеты с продуктами до квартиры, хотя он вообще живет в соседнем блоке.

Или вот, заходим с мужем в лифт, опять-таки с тяжеленными сумками, и сосед, интеллигентнейшего вида мужчина средних лет, и кнопку нам нажал, и попрощался, выходя. Скосила на мужа глаза: «Ты его хорошо знаешь?» Нет, говорит, но каждый раз, как встречаемся, здороваемся и прощаемся.

Почему я так люблю рассуждать о своих соседях? Да потому что, по сути, отдельно взятый подъезд – это отдельно взятый социум, такая локальная модель общественного развития и настроения. И иногда в тоску вгоняет вот такое вот скудное «развитие».

Наверное, нам подобрались такие соседи в массе своей. Понятно, что я им – никто и они вообще не обязаны со мной разговаривать, открывать двери и уж тем более помогать что-то донести. А потому я все с большей тоской вспоминаю дворы и подъезды своего детства, когда в соседний подъезд можно было сбегать хлебнуть воды, просто постучав в любую дверь. Когда все друг друга знали, и если кому-то надо было затащить на пятый этаж условное пианино, «подписывались» под это дело соседи-мужчины. А уж про «здравствуйте» и «до свидания» и речи не шло – кто в здравом уме не будет здороваться с соседями? А сейчас живем в человейниках, на площадке по четыре-пять квартир, а доброго утра пожелать некому…

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#дети #квартира #соседи

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