Куда пожаловаться пациенту в поликлинике

Не все знают, что задать вопросы и получить помощь можно прямо на месте – обратившись в Службу поддержки пациента и внутренней экспертизы при поликлинике или больнице

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как напомнили в Фонде социального медицинского страхования, такие службы функционируют в каждой медицинской организации вне зависимости от формы собственности, сообщает Kazpravda.kz

Служба поддержки пациента и внутренней экспертизы (СППВЭ) работает по принципу «здесь и сейчас». Занимается разрешением спорных ситуаций, помогает пациентам в защите их прав и получении положенных медицинских услуг, дает консультации об ОСМС, разъясняет возникающие вопросы, в том числе касательно назначений врача.

«Фонд продолжает всесторонне содействовать работе служб поддержки пациента и внутренней экспертизы. Ведь их деятельность тоже влияет на уровень удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи. Не все хотят направлять официальные обращения в вышестоящие инстанции и ждать ответа. Поэтому в таких случаях на помощь приходит служба поддержки медицинской организации, которая зачастую помогает решить проблему прямо на месте, не теряя времени пациента», – отметила заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова.

Если вопрос требует дополнительного рассмотрения или служба не смогла решить проблему, можно обратиться в региональное управление здравоохранения или в ФСМС по следующим цифровым сервисам: мобильное приложение Qoldau 24/7; Telegram-бот @SaqtandyryBot; официальный сайт Фонда https://msqory.kz/.

В Службу поддержки пациентов можно обращаться, если:

- требуют статус застрахованного для получения экстренной помощи или посещения участкового врача;

- отказывают в приеме участкового врача по причине его отсутствия (уволился/ заболел/ отменил прием);

- участковый врач/медсестра или фельдшер не обслуживает вызов на дом, хотя вы прикреплены к данной поликлинике по территориальному принципу;

- не можете получить консультацию узкого специалиста, так как его нет или запись заполнена на весь месяц;

- не дают направление на положенные по показаниям здоровья диагностические или лабораторные услуги;

- не ознакомили с результатами проведенного обследования;

- врач при приеме проявил грубость, вел себя некорректно;

- не удовлетворены качеством оказанной медицинской помощи;

- сомневаетесь в корректности поставленного диагноза или назначенного лечения;

- не понятно назначение врача или нужны другие разъяснения;

- не знаете, как проверить статус в ОСМС и оплатить взносы;

- обнаружили в своих медицинских записях некорректные данные или приписки;

- в целом недовольны качеством работы медперсонала и медицинской организации и многие другие.

Многие ситуации не требуют письменного обращения, а разрешаются на месте благодаря действиям сотрудника службы.

Фонд социального медицинского страхования призывает граждан быть активными в защите своих прав, ведь своевременные обращения помогают не только восстановить справедливость, но и улучшить систему здравоохранения в целом.