Куда сходить на предстоящей неделе в Астане

Официальный сайт акимата Астаны представил недельный план мероприятий в учреждениях культуры и спорта города Астаны с 11 по 17 февраля, передает Kazpravda.kz. Дворец Независимости
– С 11 по 28 февраля – персональная художественная выставка "Династия Аканаевых", персональная выставка Аманата Назаркулова;
– С 11 по 17 февраля – персональная художественная выставка Рустема Беркинбаева "Путь надежды", выставка современного искусства "Движение в пространстве", персональная выставка С. Маханбетова "Баллада гор и степей", выставка молодежного объединения союза художников Астаны "Менің елім – Мәңгілік ел".
Драмтеатр им. К. Куанышбаева
– 12 февраля, 11:00 – сказка Т. Теменов "Ырылдақ күшік";
– 13 февраля, 18:30 – поэтическая драма С. Тұрғынбекұлы "Мұқағали";
– 14 февраля, 18:30 – лирическая драма В. Ежов "Тыраулап ұшқан тырналар";
– 15 февраля, 18:30 – комедия Дж. Патрик "Кымбатты Памелла";
– 16 февраля, 18:30 – комедия Р. Куни "Туған күн";
– 17 февраля, 18:30 – драма Р. Отарбаев "Әміре".
Театр кукол
– 16-17 февраля 12:00, 14:00, 16:00 – сказка И. Миччи "Король лев".