Культура
Куда сходить на предстоящей неделе в Астане
Официальный сайт акимата Астаны представил недельный план мероприятий в учреждениях культуры и спорта города Астаны с 11 по 17 февраля, передает Kazpravda.kz.   

Дворец Независимости

– С 11 по 28 февраля – персональная художественная выставка "Династия Аканаевых", персональная выставка Аманата Назаркулова;

– С 11 по 17 февраля – персональная художественная выставка Рустема Беркинбаева "Путь надежды", выставка современного искусства "Движение в пространстве", персональная выставка С. Маханбетова "Баллада гор и степей", выставка молодежного объединения союза художников Астаны "Менің елім – Мәңгілік ел".

Драмтеатр им. К. Куанышбаева

– 12 февраля, 11:00 – сказка Т. Теменов "Ырылдақ күшік";

– 13 февраля, 18:30 – поэтическая драма С. Тұрғынбекұлы "Мұқағали";

– 14 февраля, 18:30 – лирическая драма В. Ежов "Тыраулап ұшқан тырналар";

– 15 февраля, 18:30 – комедия Дж. Патрик "Кымбатты Памелла";

– 16 февраля, 18:30 – комедия Р. Куни "Туған күн";

– 17 февраля, 18:30 – драма Р. Отарбаев "Әміре".

Театр кукол

– 16-17 февраля 12:00, 14:00, 16:00 – сказка И. Миччи "Король лев".

Дворец мира и согласия

– 11-12 февраля, 19:00 – КВН "Жайдарман. Маусымашар";

– 16 февраля, 18:00 – электика М.Булгаков "Мастер и Маргарита".

"Барыс Арена"    

– 11 февраля, 17:00 – матч по хоккею с шайбой между командами ХК "Номад" – ХК "Арлан" в рамках открытого чемпионата РК сезона 2018-2019 гг.;

– 12 февраля, 19:30 – матч по хоккею с шайбой между командами ХК "Барыс" – ХК "Сибирь" в рамках чемпионата КХЛ сезона 2018-2019 гг.;

– 14 февраля, 19:30 – матч по хоккею с шайбой между командами ХК "Барыс" – ХК "Куньлунь Ред Стар" в рамках чемпионата КХЛ сезона 2018-2019 гг.;

– 16 февраля, 17:00 – матч по хоккею с шайбой между командами ХК "Барыс" – ХК "Авангард" в рамках чемпионата КХЛ сезона 2018-2019 гг.

Велотрек "Сарыарка"

– 12 февраля, 19:30 – матч по баскетболу между командами ПБК "Астана" – БК "Стелмет Зелена Гура" (Польша) в рамках единой лиги ВТБ сезона 2018-2019 гг.

Назарбаев Университет

– 13-15 февраля, 14:30 – соревнование по волейболу в рамках универсиады среди вузов, посвященный Году молодежи.

Столичный парк

– 16-17 февраля, 10:00 – І этап кубка города Астаны по туристическому многоборью (лыжный туризм) спортивный туризм.

Ботанический парк

– 16 февраля, 11:00,17:00 – зимние веселые старты "Көңілді қыс" в ледовых городках.

СК "Тарлан Арена"

–12-13 февраля, 15:00 – чемпионат РК по баскетболу между женскими командами "Астана Тайгерс" – "Астана Тайгерс 2".

Стадион "Астана-Арена" 

– 16-17 февраля, 10:00 – зимнее первенство Астаны по футболу.

СК "Даулет"

– 16-23 февраля, 10:00 – международный турнир по теннису Astana Masters 10&under.

Река Есиль

– 17 февраля, 9:00 – этап Кубка города Астаны по дрифту (автомотоспорт).

Лыжероллерная трасса

– 17 февраля, 13:00 – соревнование по лыжным гонкам среди сотрудников государственной службы.

СК "Барыс"

– 17-18 февраля, 12:00 – чемпионат РК среди молодежных (юниорских) команд сезона 2018-2019 гг. по хоккею с шайбой.

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