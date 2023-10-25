Культ плова

Общество
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Любовь Доброта, Шымкент

Организаторы фестиваля «Дастархан дружбы» пригласили любителей плова в древний Сайрам, приурочив кулинарный праздник ко Дню Республики.

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На аллеях парка «Наурыз» не протолкнуться. Сотни горожан с интересом наблюдают, как ошпазы колдуют над казанами. Их на этот раз 45, включая огромный казан на 100 килограммов риса. Приготовленный в нем плов предназначен для всех гостей фестиваля, желающих попробовать блюдо, приготовленное на открытом огне. Так что голодным отсюда точно никто не уйдет. Как и не останется без аппетита, ведь воздух вокруг буквально пропитан запахом костра, ароматом жареного мяса и смеси восточных пряностей.

Ученик общей средней школы № 21 им. А. П. Чехова Бахромжан Усманов свой первый плов самостоятельно приготовил в восемь лет. Сейчас ему 14, и подросток решил, что уровень его мастерства достаточен для того, чтобы представить свой плов, который он назвал «Бахтиярское поколение», на суд жюри.

– Без плова ни один праздник представить невозможно, – считает Бахромжан Усманов. – У нас его все умеют готовить, без этого никак. Все очень просто: рис, мясо, морковь, масло, приправы – и блюдо готово. Я еще не встречал человека, который бы не любил плов.

Данияр Юнусов тоже дебютант фестиваля. Рядом с ошпазом его учитель – Акимал Абдасимов. Он – аксакал кулинарного искусства, трижды участвовал в фестивале плова, занимал призовые места. Все свое мастерство и знания вложил в перспективного ученика.

– В моем казане зреет плов «Сайрам чайхана», его все здесь любят, – говорит Данияр Юнусов. – Это самое популярное блюдо в Сайраме. А вообще-то я уже могу готовить с десяток видов плова. И если кому-то может показаться, что во всех котлах готовят одно и тоже блюдо, основные ингредиенты которого рис, мясо и морковь, то это не совсем так. На самом деле на вкус они сильно отличаются. Плов – это всегда уникальное блюдо. И ни один повар не раскроет до конца свой секрет, а он, поверьте, есть у каждого.

Ниязмату Ирисметову тонкости приготовления вкусного плова передал его дедушка, на всю округу славившийся своим поварским искусством. Бывший музыкант узбекского национального ансамбля, в котором играл не один десяток лет зажигательные узбекские мелодии, сменил дойру на поварешку и теперь профессионально готовит плов. Надев нарядный национальный чапан, аксакал тоже готовится удивить своим пловом жюри и гос­тей фес­тиваля. Его привычный стандарт – казан на 125 литров. Обычно столько плова съедают во время торжества. Конкурсный вариант готовится в маленьком казане, но работы от этого ничуть не меньше.

Микс из узбекского и бакинского плова предложил профессиональный сварщик Махир Гуйсенов. Мужчина освоил тонкости приготовления блюда пару лет назад, но уже успел поднатореть настолько, что решил участвовать в фестивале. Друзья поддержали смелое начинание, расхваливая поварской талант конкурсанта.

Жюри тоже оценило и креативный подход, и необычный вкус плова Махира Гуйсенова. Впрочем, восторженные отзывы получили практически все ошпазы.

Дегустация готовых блюд – еще то испытание для членов жюри, ведь им пришлось попробовать 44 блюда, оценив не только вкус, но и оформление каждого из них.

– У нас все победители и участники получили призы от спонсоров, – рассказывает основатель фестиваля плова, председатель Ассоциации узбеков РК «Дустлик» Икрам Хашимжанов. – Фестивалю уже 13 лет, и он стал событием в городской жизни. Осень в Шымкенте всегда ассоциируется с фес­тивалем плова. За годы его проведения увеличилось не только количество казанов и участников, но и расширились границы. У нас есть участники из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Это уже международный фестиваль, объединяющий людей разных национальностей. И в этом его особая миссия.

#фестиваль #празднование #плов #День Республики

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