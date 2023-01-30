Культурный микс

В Нигерии часто можно услышать сленговое приветствие «How far?», означающее сразу и «Как дела?», и «Откуда ты родом?». Ответив на такой воп­рос, человек открывает себя. В Казахстане мы говорим друг другу «Сәлеметсіз бе!»...

– И следом спрашиваем: «Кiм боласыз?», подразумевая «А вдруг мы родственники?». Благодаря этой выставке сегодня выясняется, что мы дейст­вительно все родственники и с жителями других стран, Нигерии в том числе. Ибо все хотим одного: чтобы люди жили хорошо, в добре, мире и благополучии, желаем счастья своим детям, – так объясняет выбор названия для экспозиции «How far? = Кiм боласыз?» председатель кураторского совета Цент­ра современного искусства Kulanshi Лейла Махат.

Действительно, в центре Евразийского континента или на побережье Гвинейского залива в Западной Африке ценности одинаковы. Почему бы не показать это через выставку изобразительного искусства, решили ее организаторы.

– Мне кажется, мы начали новый год очень ярко, потому что наши сегодняшние герои очень заметные, невозможно пройти мимо их творчества, – отметила Лейла Махат на открытии экс­позиции, где, к слову, помимо музыкального перформанса фолк-группы Ashina, гостей ждал приятный сюрприз: сам художник Мозес Зибор выступил с казахской народной пес­ней и признался в большой любви к бешбармаку.

Жанат Каратаева – астанинский художник и DJ, музыка и живопись в ее творчестве интересно переплетаются. Ее искусство не про то, «что увидеть», а про то «как увидеть». Сама Жанат видит остро и, пропуская через себя, реалистично подает на картинах конкретные предметы. Хрупкие и тонкие вещи в ее работах становятся сильными и яркими, она активно использует контраст света и тени, конфликт цвета.

Художник через свои картины, где изображены тарелки, овощи и фрукты, мороженое, даже обычный целлофановый пакет, как бы зазывает нас увидеть красоту на собственной кухне, в наших домах и в окружающем мире.

– Эта выставка – определяю­щий момент моей жизни, так как я впервые делаю такой большой шаг. И очень хочется, чтобы каждый вышел отсюда с новым опытом, идеями, новым взглядом на удивительную, прекрасную жизнь, – говорит Жанат Каратаева.

Если у Жанат «сочно и вкус­но» изображено то, что мы видим и, может быть, не замечаем каждый день, то у Мозеса в работах больше личного, он делится с нами своим миром.

Отец Мозеса Зибора из Нигерии, мать – из Ганы, так что он с малых лет впитал две культуры и рад открывать для себя что-то новое. Работы художника отмечаются масштабностью, социальной остротой и неожиданной меланхолией среди ярких сюжетов и цветов.

Мозес рассказывает нам о том, что важно ему, как художнику и как человеку: здесь эмоции, цвет, звук (он занимается и музыкальными проектами), движение (футбольное прошлое). В жизни и творчестве этого человека все на пределе, так что, разрывая стандарты, Зибор строит свой новый мир, где главное место занимают человек и его чувства.

– Эти картины – мой личный опыт, здесь то, как я живу, откуда я родом, весь мой жизненный путь с детства и по сей день. Если приглядитесь, в работах можно проследить связь с мес­том, где я живу сейчас, – Казахстаном, его культурой и традициями. Можно сказать, я создаю такой микс культур Нигерии и Казахстана. К примеру, здесь вы увидите схожие национальные орнаменты наших народов, дизайн национальных платьев, в небе над нашими странами даже летают одни и те же охотничьи птицы. Так что думаю, все мы братья и сестры, ведь не очень-то много между нами различий, разве что только цвет кожи. Поэтому мы символично делаем выставку вместе с Жанат, наши идеи в некотором смысле схожи, и было интересно, как это будет смотреться вместе. Вышло очень красиво. Мне ее работы импонируют, мы оба используем яркие цвета, так что, наверное, она тоже из Африки, а я из Казахстана: смотрите, сколько у меня портретов родственников, – поведал нам Мозес Зибор.

35 выставленных картин написаны художником за пос­ледние 10 лет, на протяжении которых, к слову, он живет в Казахстане и даже освоил домб­ру. Сейчас у Мозеса есть собственная студия в Алматы, а вот в Астане это первая выставка, до этого его работы видели в Африке, США и странах Европы.

У гостей выставки была возможность поучаствовать в квес­те социальных сетей организаторов и получить ценный приз – каталог работ авторов с их автографами. Экспозиция продлится до 10 марта, так что гостей галереи наверняка ждут не только впечатления, но и сюрпризы.