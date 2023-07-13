Купальный сезон в разгаре Статьи 13 июля 2023 г. 2:13 122 Раушан Утеулина В Акмолинской области с начала купального сезона на водоемах погибли восемь человек, трое из них – дети. фото из архива "КП" По словам сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям области, как правило, тонут те, кто купается в запрещенных, не оборудованных для купания местах. Основные причины гибели людей – переоценка собственных сил, либо нетрезвое состояние купающихся. В зоне большого риска находятся дети, оставленные без присмотра взрослых. Сотрудники ДЧС ежедневно проводят профилактические беседы. Так, состоялся рейд в зоны отдыха «Лагуна» и «Восточная» Зерендинского района. И вновь спасатели выявили нарушения: мужчина прокатил двоих детей на катамаране – и один из подростков был без спасательного жилета. С мужчиной поговорили о правилах безопасности на воде, вручили агитационные буклеты. Такую работу сотрудники ДЧС проводят все лето, однако статистика пока не обнадеживает. Между тем купальный сезон в разгаре. Акмолинские спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах. «Помните, ваша жизнь в ваших руках!» – предупреждают они. #дети #ДЧС #Акмолинская область #водоемы #купание