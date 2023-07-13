По словам сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям области, как правило, тонут те, кто купается в запрещенных, не оборудованных для купания местах. Основные причины гибели людей – пере­оценка собственных сил, либо нетрезвое состояние купающихся. В зоне большого риска находятся дети, оставленные без присмотра взрослых.

Сотрудники ДЧС ежедневно проводят профилактические беседы. Так, состоялся рейд в зоны отдыха «Лагуна» и «Восточная» Зерендинского района. И вновь спасатели выявили нарушения: мужчина прокатил двоих детей на катамаране – и один из подростков был без спасательного жилета. С мужчиной поговорили о правилах безопасности на воде, вручили агитационные буклеты. Такую работу сотрудники ДЧС проводят все лето, однако статистика пока не обнадеживает.

Между тем купальный сезон в разгаре. Акмолинские спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах. «Помните, ваша жизнь в ваших руках!» – предупреждают они.