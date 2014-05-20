Впервые за последние 25 лет гости из Республики Коми посетили Казахстан. Их интересовало все: развитие многоэтнической и национальной казахской культуры и литературы, издательская и переводческая деятельность, работа Союза писателей, литературных журналов и Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова. И сами гости вдохновенно рассказывали о своей северной земле, певцом которой был Иван Куратов.

Литературные труды Ивана Куратова, собранные его потомками, составили два тома – это поэзия во всем ее многообразии и языковедческие работы, наиболее значительные из которых – «Зырянский язык», «Грамматика зырянского языка», «Материалы для пермского толкового словаря». Он переводил на коми язык Крылова, Пушкина, Горация, Бернса. При жизни же автора было опубликовано всего пять стихотворений и две статьи. И семь лет его полной драматизма жизни прошли в Казахстане, чему и было посвящено заседание «круглого стола» в Национальной библиотеке РК, где также была развернута литературная выставка, на которой – книга алматинца Александра Ивлева «Куратов и Казахстан», изданная в Сыктывкаре, переводы стихов классика на казахский язык Ибрагима Исы, публикации в журнале «Простор», в том числе и нынешнего года (№ 5), о творчестве Ивана Куратова и новых переводах его стихов, сделанных известным поэтом, его родственником Андреем Поповым, а также другие издания советского и современного периодов.

Открывая заседание «круглого стола», генеральный директор библиотеки, писатель, лауреат Государственной премии РК Алибек Аскаров, отметив, что новая встреча послужит новому сближению и узнаванию наших народов и культур, вручил Г. Габушевой бесценное собрание казахских кюев, вышедших в серии «Культурное наследие». Председатель правления Союза писателей Республики Коми Елена Козлова подарила казахстанской библиотеке юбилейные издания Ивана Куратова, главный редактор Галина Бутырева – республиканский литературно-публицистический, историко-культурологический, художественный журнал «Арт». Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Олег Елфимов и начальник управления культуры администрации муниципального района «Сысольский» Галина Стодольская, вручив буклеты и проспекты с родины Ивана Куратова, провели виртуальную экскурсию по Музею литературных героев Куратова, открытому в его селе. Свои стихи прочитали народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко и Андрей Попов.

На заседании «круглого стола» выступали писатель и публицист Владислав Владимиров, заведующий отделом аналитики и внешних литературных связей ИЛИ им. М. О. Ауэзова Светлана Ананьева; поэт, переводчик Ибрагим Иса; консул Российской Федерации в Республике Казахстан Ирина Переверзева, завуч гимназии № 4 Ольга Беспалько и гимназисты, прочитавшие стихи классики коми литературы, и многие другие. Модератором выступил секретарь Союза писателей РК, главный редактор журнала «Простор» Валерий Михайлов, отметивший, что идущая к нам из глубины веков поэзия Ивана Куратова остается глубоко современной, связывая времена и народы, продолжаясь в новом тысячелетии в творчестве замечательно талантливых поэтов Республики Коми.

Ждем ответов читателей на вопросы:

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

Ведущая рубрики Любовь ШАШКОВА,

Lubashashkova2010@mail.ru