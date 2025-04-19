Фото: НОК Казахстана

Нариман Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

Он успешно выступил в финале упражнений на коне.

Серебряный призёр Олимпийских игр-2024 набрал 14,566 балла, став бронзовым призером ЭКМ.

Победу одержал Гамлет Манукян (Армения) - 14,700. Яньмин Хун из Китая показал второй результат - 14,666.

Зейнолла Идрисов финишировал четвертым - 14, 200.