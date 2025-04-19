Курбанов завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
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Зейнолла Идрисов финишировал четвертым, передает Kazpravda.kz
Нариман Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.
Он успешно выступил в финале упражнений на коне.
Серебряный призёр Олимпийских игр-2024 набрал 14,566 балла, став бронзовым призером ЭКМ.
Победу одержал Гамлет Манукян (Армения) - 14,700. Яньмин Хун из Китая показал второй результат - 14,666.
Зейнолла Идрисов финишировал четвертым - 14, 200.