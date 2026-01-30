Курьеров обманывали в Уральске

Сотрудниками криминальной полиции города Уральск раскрыта серия мошенничеств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Злоумышленники под предлогом доставки сотового телефона входили в доверие к курьерам, связываясь с ними через мобильные приложения такси. Подозреваемые просили курьеров забрать мобильный телефон с одного адреса и доставить его на другой, обещая оплатить услугу после прибытия, а также заверяя, что при передаче товара оплата будет произведена в двойном размере.

Доверившись обещаниям, курьеры оплачивали стоимость телефона наличными. Однако по прибытии на указанный адрес получатель не выходил на связь, а контактный номер телефона оказывался отключенным. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что аналогичным способом было совершено несколько преступных эпизодов. По данному факту задержаны подозреваемые, причастные к совершению указанных преступлений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

