Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 471,13 тенге, поднявшись еще на 4,10 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля на вчерашних торгах составил 5,50 тенге. Курс китайского юаня – 73,35.

Торгов по евро в последние дни не проводилось. Нацбанк установил курс в 517,98 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-476 тенге, евро – 520-527 тенге, российский рубль – 5,4-6,01 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 1 апреля. Майские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,62%, составив $99,66 за баррель. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,32% — до $104,38 за баррель.