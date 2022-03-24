Экономика
Курс доллара резко упал
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 495,43 тенге, снизившись сразу 9,93 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
На утренних торгах курс доллара составил 501,49 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,19 тенге (+0,29), китайского юаня – 78,50 тенге (-0,84).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491-497 тенге, евро – 540-550 тенге, российский рубль – 5,2-5,9 тенге.