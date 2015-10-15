Экономика
Курс доллара снизился до 276,21 тенге на вечерних торгах KASE
Ксения Воронина
Средневзвешенный курс доллара снизился до 276,21 на вечерней сессии Казахстанской фондовой биржи. Объем торгов – $48 млн, передает Kazpravda.kz.

Так, в течение утреней и дневной сессии американская валюта демонстрировала рост – 277,05 (+1,06) тенге и 276,97 (+0,66) тенге соответственно. А к вечеру произошло снижение на 0,45 тенге, относительно  вчерашних торгов.

561f8d0da92b31444908301.JPG


Средневзвешенный курс китайского юаня в ходе утренней сессии составил 43,7150 тенге за юань (+0,2050 тенге), объем торгов – 600 тыс. юаней.

В ходе дневной сессии средневзвешенный курс евро составил 318,45 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро, курс рубля вырос до 4,4473 тенге при объеме торгов 10 млн рублей.

Популярное

Все
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов открыл карагандинцам свою мечту
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
COVID снова бьет по курортам мира
А в сказке все бывает!
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Как предупредить рак кожи в летние месяцы
"Наехали" даже союзники
Житель Семея обнаружил оружие древних воинов вблизи города
Кто кому дорогу переехал?
Ежедневно творить чудеса на грани жизни и смерти
Эксперты ведущих "мозговых центров" стран Центральной Азии встретились в Нур-Султане
Французов призвали незамедлительно ограничить энергопотребление
И за, и против
Теплая зима позволила вернуть деньги жителям Шымкента
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Брал на дело, потратил на кудалык
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Через тернии – к мечте стать полицейским
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
100 тысяч тонн сахара дополнительно запросил Казахстан у других стран
Умер певец Юрий Шатунов
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове

Читайте также

Президент , Поручения , Экономика
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по рефо…
Экономика , Сельское хозяйство
Поднимутся ли цены на продукты в связи с ростом заболеваемо…
Экономика
Теплая зима позволила вернуть деньги жителям Шымкента
Экономика
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]