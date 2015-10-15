Курс доллара снизился до 276,21 тенге на вечерних торгах KASE
Ксения Воронина
Средневзвешенный курс доллара снизился до 276,21 на вечерней сессии Казахстанской фондовой биржи. Объем торгов – $48 млн, передает Kazpravda.kz.
Так, в течение утреней и дневной сессии американская валюта демонстрировала рост – 277,05 (+1,06) тенге и 276,97 (+0,66) тенге соответственно. А к вечеру произошло снижение на 0,45 тенге, относительно
вчерашних торгов.
Средневзвешенный курс китайского юаня в ходе утренней сессии составил 43,7150 тенге за юань (+0,2050 тенге), объем торгов – 600 тыс. юаней.
В ходе дневной сессии средневзвешенный курс евро составил 318,45
тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро, курс рубля вырос до 4,4473 тенге при объеме торгов 10 млн рублей.