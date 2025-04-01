фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Встреча глав Казахстана и Узбекистана состоялась в минувшую субботу. В Алма­ты президенты провели двусторонние переговоры, а также посетили ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.

Горнолыжный кластер мирового уровня

В аэропорту Шавката Мирзиёева встретил Касым-Жомарт Токаев, после чего главы двух государств отправились осматривать горнолыжный кластер Алматы.

Президенты совместно посетили селезащитную плотину Медеу и ознакомились с планами развития алматинского горнолыжного кластера.

На смотровой площадке аким города Ерболат Досаев показал главам государств знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины Медеу в Малом Алматинском ущелье. Президентам также были продемонстрированы популярные среди зарубежных и местных альпинистов и туристов маршруты.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана Шымбулак. В настоящее время здесь функционируют пять канатных дорог, общая протяженность трасс для катания составляет 25 км. В прошлом году Шымбулак посетили 1,4 млн человек.

Главы государств высоко оценили туристические возможности Алматы. По их словам, благодаря развитой инфраструктуре, качест­венным трассам и живопис­ному расположению курорт остается одним из лучших мест для зимнего и летнего отдыха в Центральной Азии.

Президентам также представили перспективы дальнейшего развития Алматинского горного кластера. Планируется расширение существующих горнолыжных трасс на Шымбулаке путем увеличения их длины на 56 км, а также создание новой инфраструктуры протяженностью 65 км. Это позволит сформировать в непосредственной близос­ти от Алма­ты единый крупный кластер мирового уровня, максимально раскрывающий турис­тический потенциал региона.

Визитная карточка города

Далее главы государств Казахстана и Узбекистана отправились на высокогорный спортивный комплекс «Медеу». Там они осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории высокогорного катка.

Спортивный комплекс занимает особое место в истории международного спорта: c 1972 по 1991 год здесь было установлено 247 рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. «Медеу» остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Казахстана. В течение сезона-2024⁄2025 горный каток посетили 460 тыс. человек.

Главам государств был представлен проект нового этапа развития «Медеу», направленный на формирование центра мирового уровня с устойчивой туристической моделью. После реконструкции катка значительно увеличится продолжительность сезона катания, улучшится качество льда, появится возможность проведения международных соревнований по конькобежному спорту на открытом воздухе. Территория ниже катка станет рекреационной зоной с обзорной площадкой и пешеходными маршрутами.

Касым-Жомарт Токаев и

Шавкат Мирзиёев тепло побеседовали с алматинским конькобежцем Евгением Кошкиным – победителем двух последних этапов Кубка мира 2025 года и призером Азиатских игр. На недавней спартакиаде Казахстана спортсмен одержал уверенную победу и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 метров (9,31 секунды).

Затем перед главами государств выступили молодые отечественные фигуристы.

Сотрудничество развивается

Неформальные переговоры Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели в рабочей резиденции Президента Казахстана в Алматы.

Глава нашего государства выразил благодарность Президенту Узбекистана за визит и отметил, что такие неформальные встречи стали уже доброй традицией.

– Это очень хорошая возможность обменяться мнениями в деловой атмосфере относительно того, как мы работаем над большим делом – развитием сотрудничества между братскими, дружественными государствами. Мы являемся союзниками, и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центрально-Азиатском регионе, – отметил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Шавката Мирзиёева в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона.

– Вас в Казахстане хорошо знают, относятся к Вам с большим уважением. Под Вашим сильным, авторитетным руководством Узбекистан динамично развивается. Мы знаем, что в прошлом году темпы роста узбекской экономики превысили шесть процентов. Все секторы экономики успешно достигают заявленных целей. Это не может не радовать, чем более успешно развивается экономика Узбекистана, тем лучше и более качественно развивается торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами. Полагаю, что у нас есть хорошая возможность обменяться мнениями по целому ряду вопросов, – подчеркнул он.

В свою очередь Президент Узбекистана также отметил важность встречи для укрепления двусторонних связей.

– Я очень благодарен, что Вы на малой родине, именно в Алматы, меня встречаете так дружественно, как полагается нашим двум народам. Я от имени себя, от имени народа очень благодарен Вам за это. На самом деле наши отношения стали совершенно другими за последние годы. Мы – союзники. Благодаря нашим личным отношениям многие вопросы решаются, и все то, о чем мы договариваемся, получается. Есть реальные результаты. Я искренне хочу Вас поздравить с успехами Казахстана. Экономика развивается, успехи хорошие. Первый квартал завершился с ростом 5,4 процента. Я приехал с большой командой. Хотя у нас неофициальная встреча, но каждая такая неофициальная встреча дает большой импульс нашим отношениям, нашим всем договоренностям, – заявил Шавкат Мирзиёев.

Собеседники обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и водной сферах, а также в промышленной кооперации и туризме. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных контактов.

Отдельно были рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров главы государств подчеркнули твердую приверженность курсу на дальнейшее углубление казахско-узбекского стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Президента.

Возможности и перспективы ИИ

Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили выставку AlmatyFair.ai, посвященную развитию искусственного интеллекта. На ней главы государств ознакомились с передовыми решениями в области GovTech, FinTech, BigTech, Smart City, а также осмотрели специализированные зоны, где были представлены достижения IT-компаний, промышленные инновации и образовательные проекты.

Президенту Узбекистана представили концепцию Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai, который по инициативе Касым-Жомарта Токаева создается в настоящее время. Центр будет способствовать обучению специалистов по искусственному интеллекту, запуску стартапов и реализации научных исследований в области искусственного интеллекта.

Главам государств показали Национальную платформу искусственного интеллекта, призванную помочь оптимизировать работу государственных органов. Также была продемонстрирована образовательная программа AI-Sana, нацеленная на раскрытие потенциала ИИ в национальной экономике и поддержке технологического предпринимательства.

Президентам также рассказали о деятельности альянса крупнейших технопарков Центральной Азии – Central Asian Innovation Hubs.

В прошлом году лига крупнейших технопарков Казахстана и Узбекистана объединилась под данным брендом в целях развития стартап-экосистемы и продвижения инноваций на мировом рынке. В рамках взаимодействия 39 стартапов из двух стран приняли участие в крупнейших IT-мероприятиях, таких как INMerge Innovation Summit, Web Summit 2024 и TechCrunch Disrupt 2024.

Искусство объединяет

В завершение программы неформального визита Президента Узбекистана в Алматы Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев вместе посетили Национальный музей искусств и осмотрели выставку картин Абылхана Кастеева и Урала Тансыкбаева.

Высоким гостям рассказали о жизни и творчестве народного художника Казахстана Абылхана Кастеева. В коллекции музея представлены лучшие образцы его наследия – около 450 произведений живописи и графики, отражающих основные этапы эволюции мастера.

Главы государств также осмотрели ретроспективную экспозицию, посвященную творчеству одного из основоположников узбекской живописи, художника казахского происхождения Урала Тансыкбаева.

На выставке были представлены 76 его произведений из Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого, Дома-музея Урала Тансыкбаева в Ташкенте, Государственного музея искусств Узбекистана, Национального музея искусств имени Абылхана Кастеева.

Президенты ознакомились с работами, демонстрирующими самобытный стиль мастера, его творческое наследие и вклад в развитие национальной живописи. Впервые в одном пространстве были размещены картины Урала Тансыкбаева разных периодов – от ранних произведений конца 1920-х и начала 1930-х годов до крупных полотен эпохи оттепели.