Курсант Военного института получил огнестрельное ранение в Алматы
Министерство обороны прокомментировало инцидент в Военном институте Сухопутных войск, сообщает Kazpravda.kz.
"В связи с распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах информацией Министерство обороны РК сообщает следующее. 20 июля в Военном институте Сухопутных войск в ходе занятий по противодиверсионной безопасности из-за нарушения одним из курсантов мер безопасности при обращении с оружием произошел непроизвольный автоматический выстрел. Пуля задела ногу другого курсанта. Пострадавший был оперативно доставлен в Военный клинический госпиталь Алматы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в информации.
Здоровью курсанта ничего не угрожает. О произошедшем сообщено родителям. В настоящее время по данному факту проводится проверка, добавили в пресс-службе.