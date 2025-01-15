Курсант военного вуза проявил отвагу на пожаре

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Будучи в отпуске в г. Риддер Восточно-Казахстанской области, казахстанский курсант российской Военно-воздушной академии Асет Сакенов спас человека на пожаре

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В начале января в одной из многоэтажек г. Риддер произошел пожар в квартире на пятом этаже. Заметив языки пламени на балконе дома, Асет бросился туда, вызвав по дороге службу спасения.

Поднявшись на пятый этаж, он нашел нужную квартиру и открыл дверь. Едкий дым вырвался наружу, из-за него ничего не было видно. В квартиру он проник на коленях. По шороху он заметил в дальней комнате силуэт мужчины. С первого раза добраться до него не смог: не хватало воздуха, глаза сильно слезились. Выскочив на лестничную площадку, он взял у соседей фонарик и вновь пополз в горящую квартиру. В итоге ему удалось вытащить мужчину на лестничную площадку.

Убедившись, что погорельцу оказывают помощь профессионалы, Асет со спокойным сердцем ушел домой. Смельчака, рисковавшего своей жизнью, нашли через пару дней. Им оказался риддерец курсант пятого курса Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (г. Воронеж) Асет Сакенов,

Перед отъездом Асета к месту учебы заместитель начальника департамента по делам обороны Восточно-Казахстанской области майор Жасулан Сатбалдиев поощрил его благодарственным письмом. За героический поступок местный акимат вручил маме Асета телевизор, а самому герою – благодарственное письмо. 

– Асет – настоящий герой! Рискуя своей жизнью, не задумываясь ни на секунду, он бросился спасать человека. Это настоящее проявление героизма и человечности, – подчеркнул Ж. Сатбалдиев.

Представитель департамента также отметил, что через полгода курсант получит звание лейтенанта. По завершении учебы Асет Сакенов продолжит службу в казахстанской армии в качестве специалиста по применению и эксплуатации беспилотных летательных комплексов.

 

#Риддер #пожар #солдат #спасение #МО

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