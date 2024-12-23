Курсантские будни: как проходит обучение в Академии Нацгвардии

Дисциплина, ответственность и распорядок дня – именно эти три пункта формируют основу жизни каждого курсанта

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Поступить в Академию Национальной гвардии МВД РК – это значит не просто выбрать профессию, а кардинально изменить образ жизни, который отличается от привычной студенческой повседневности. Здесь каждый день – это новый вызов и новая ступень в формировании будущего офицера.

Как говорил легендарный полководец Бауыржан Момышұлы: «Тот, кто подчиняется дисциплине, не станет рабом». Именно дисциплина и традиции закладывают фундамент, на котором строится служба и обучение в Академии Национальной гвардии Республики Казахстан.

Академия Национальной гвардии Республики Казахстан – единственное в стране высшее военно-учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов для обеспечения внутренней безопасности государства. Здесь готовят офицеров для войск правопорядка и силовых структур нашей страны. За период своего существования альма-матер войск правопорядка осуществила 24 выпуска, направив на службу более 4 тыс. офицеров. Академия расположена на территории площадью 98,4 гектара, где имеются учебный центр площадью 61 гектар, войсковое стрельбище и тактическое поле площадью 326 гектаров. Военно-учебное заведение осуществляет подготовку офицеров по восьми специальностям. Каждая из них имеет служебно-должностную и практическую направленность на выполнение задач, возложенных на войска.

На обучение в Академии принимаются юноши, не проходившие воинскую службу, в возрасте от 17 до 21 года, либо военнослужащие в возрасте до 25 лет.

Курсанты Академии обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, денежным довольствием, форменным обмундированием и учебной литературой. Есть возможность бесплатного медицинского обследования и лечения. Ежегодно предоставляются каникулярные отпуска: 30 суток летом и 14 суток зимой. Проезд к месту проведения отпуска и обратно бесплатный.

Образовательная программа в Академии сформирована таким образом, чтобы значительно увеличить практическую направленность подготовки будущих офицеров. Регулярно проводятся полевые выходы, выезды в учебный центр, а также занятия в ночное время с отработкой всех элементов практического вождения боевых машин, ориентирования на местности, выполнения упражнений учебных стрельб. По комплексным темам проводятся тактические учения. Курсанты проходят учебную практику на базе воинской части 6637, дислоцированной в Петропавловске, выполняют обязанности начальников караулов и их помощников, дважды в неделю несут совместную патрульно-постовую службу с органами внутренних дел по охране общественного порядка.

Военно-учебное заведение активно налаживает международные связи. В 2022 году в Академию с рабочим визитом приезжала делегация из Университета общественной безопасности Республики Узбекистан во главе с начальником – полковником Мирзаюсупом Рустамбаевым. По итогам данной встречи стороны подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве в вопросах подготовки научно-педагогических кадров и обмена передовым опытом. А в этом году Академию посетила делегация Росгвардии, возглавляемая начальником Главного управления образования и науки генерал-майором Александром Медведевым. В ходе встречи были рассмотрены вопросы подготовки кадров для Национальной гвардии МВД РК в военных учебных заведениях Российской Федерации.

- Мы постоянно изучаем передовые технологии в области военного дела и безопасности. Все новшества внедряются в учебные программы. Например, современная тенденция применения БПЛА в кризисных ситуациях нами уже интегрирована в учебные дисциплины. Осваиваются способы информационного противоборства и отражения гибридных методов борьбы.

В процессе обучения курсанты проходят обязательные учебные практики в подразделениях и службах воинских частей Национальной гвардии. Во время практики курсанты получают богатый опыт по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, - отметил начальник Академии полковник Артур Токушев.

Стоит сказать, что в целях совершенствования образовательной деятельности и развития учебно-материальной и технической базыв этом году состоялось торжественное открытие новой казармы Академиипри поддержке акимата Северо-Казахстанской области. Все помещения в казармах построены в едином стиле и оснащены всем современным техническим оборудованием.

В Академии созданы все условия для получения качественного высшего военного образования. Поступая в Академию Национальной гвардии, молодежь получает возможность для профессионального и личностного роста, стабильную социальную защиту и престижный статус в обществе.