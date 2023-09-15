Курсы для переводчиков появятся на платформе Skills Enbek

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметили в Минтруда, курсы разработаны опытными местными и иностранными преподавателями и практикующими переводчиками.

Фото: Kazpravda.kz

АО «Центр развития трудовых ресурсов» подписало меморандум о сотрудничестве в сфере развития онлайн-образования с Казахстанской Академией перевода, в рамках которого на платформе Skills Enbek будет расширен каталог курсов для повышения квалификации переводчиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

Казахстанская Академия перевода предоставляет услуги дополнительного профессионального образования и обучения квалифицированных переводчиков на территории Центральной Азии.

Отмечается, что курсы, которые будут перенесены на платформу Skills Enbek, разработаны опытными местными и иностранными преподавателями и практикующими переводчиками.

Онлайн-обучение позволит казахстанцам повысить свою квалификацию, получить практические навыки и начать карьеру в новой для себя сфере.

В министерстве напомнили, что платформа Skills Enbek является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к курсам по принципу маркетплейса. Обучиться на ней может любой желающий и по завершению обучения получить сертификат, который автоматически будет отражен в резюме на Электронной бирже труда с переносом всех полученных навыков.

С момента запуска на Skills Enbek размещено 232 курса по различным направлениям, из которых 133 курса являются бесплатными. Количество зарегистрировавшихся пользователей достигло уже более 325 тыс. человек, успешно завершили обучение и получили сертификаты более 270 тыс. казахстанцев. Из числа завершивших обучение 62 тыс. человек имеют статус безработных.

В целом предполагается, что выстраивание сотрудничества с Казахстанской Академией перевода позволит расширить базу доступных курсов для подготовки нового поколения специалистов в области профессионального перевода в стране.

 

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