Квартира сгорела в Семее, есть пострадавшие

В Семее в девятиэтажном доме по улице Физкультурная произошел пожар. На шестом этаже в квартире загорелись мебель и личные вещи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Прибыв оперативно на место происшествия, пожарные развернули автолестницу и спасли двоих детей 2006 и 2008 года рождения.

"С признаками отравления продуктами горения дети доставлены в медучреждение. Хозяйка квартиры, 1980 года рождения, которая пыталась помочь своим детям, получила ожоги и госпитализирована в больницу", - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Также сотрудники службы пожаротушения эвакуировали 50 человек из опасной зоны. Огонь ликвидирован на площади 32 кв.м.

В тушении было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, добавили в ДЧС.