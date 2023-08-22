Дезинфектор обворовывал дома и квартиры алматинцев

Фото пресс-службы ДП Алматы

Житель Алматы травил тараканов и одновременно совершал квартирные кражи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

По информации полицейских, как минимум, в пяти преступных эпизодах подозревается 32-летний предприниматель, которого нанимали для потравки тараканов. В момент обработки помещений мужчина просил домочадцев покинуть жилье.

"Этого времени ему было достаточно не только для того, чтобы провести дезинфекцию, но и найти ювелирные украшения и похитить их. Вора-дезинфектора мы вычислили сразу же. Он задержан и дал признательные показания», – рассказал заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов.

По всем эпизодам зарегистрированы уголовные дела и объединены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей "Кража".

Подозреваемый арестован, добавили в ДП.