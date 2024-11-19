Кызылординский рис: от поля до стола

О том, как жемчужное зерно готовят к продаже, наш корреспондент смог увидеть на одном из рисоперерабатывающих заводов

фото из архива "КП", фото автора

Завершающийся год для рисоводов выдался урожайным. В закрома области засыпано 500 тыс. тонн риса, дехканами с каждого гектара получено в среднем по 58 центнеров жемчужного зерна.

Один из известных производителей рисовой продукции в Кызылординской области – ТОО «Абай-Даулет». Это многопрофильное предприятие возделывает рис на тысяче гектаров в ауле Бесарык Сырдарьинского района.

Как сообщил глава компании Мурат Сарсенбаев, на полях выращивается в основном рис двух сортов – «лидер» и «янтарь».

– Эти сорта сегодня пользуются высоким спросом у потребителей. При посеве мы используем семена только первой репродукции и высококачественные удобрения, что позволяет поставлять населению экологически чистую продукцию высокого качества. К слову, почти 70 процентов полученного урожая наша компания экспортирует за рубеж, – сообщил руководитель.

По словам представителя ТОО «Абай-Даулет» Айбека Биболатова, «янтарь» – стекловидный, солеустойчивый сорт риса. Зерна его крупные, удлиненной формы. Вегетационный период составляет 114–117 дней. Блюда из риса «янтарь» отличаются особой презентабельностью, основанной на его жемчужном цвете и рассыпчатости.

А вот стекловидный «лидер» отличается от других сортов повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Его средние полукруглой формы зерна созревают за 120–125 дней. Этот бело-серебристый рис рекомендуется для приготовления плова.

Рис – главная сельскохозяйственная культура Кызылординской области. Под нее нынче было отведено 85 тыс. 600 га из общей в регионе посевной площади 189 тыс. 400 га.

Эксперты отмечают, что природно-климатические условия Приаралья идеальны для выращивания риса. Традиционно этот злак растет в воде. Весной после посева семян чеки полностью заливают водой. А после созревания урожая непосредственно перед сбором воду с полей спускают.

Возделывание риса – труд нелегкий и кропотливый. Земледельцам с весны до осени приходится заниматься орошением, удобрением, борьбой с сорняками и вредителями, другими работами.

После созревания начинается уборка риса с помощью сельскохозяйственной техники. Современные комбайны подают срезанную соломенную массу в молотильную систему, обмолачивают, очищают, а затем перемещают зерно в бункер. Потом урожай направляют на перерабатывающий завод.

Как рассказал заведующий производством ТОО «Абай-Дау­лет» Мурат Куанышулы, переработка сырья осуществляется на высокотехнологичных современных рисовых заводах мощностью от 7 до 10 тонн рисового зерна в час. Их в компании два – корейского производства и китайско-немецкого.

Перед тем как отборный полированный рис попадает на прилавки магазинов, он подвергается многоступенчатой процедуре по очистке, сортировке и шлифовке.

С полей рис привозят в общий бункер на складе. Переработка начинается с очистки необрушенного риса. В ходе многоступенчатого процесса удаляются солома, грязь, сорные частицы. После чего зерно направляется на электронные весы: специалисты должны точно знать, сколько черного риса поступило на склад и сколько получилось риса чистого.

– Затем зерна проходят через аппараты камнеотборника и шелушителя, с помощью которых отделяются мусор, мелкие камушки и шелуха. «Умная установка» вибрирует и возвращает неочищенный рис обратно в шелушитель.

Далее рис через транспортер подается в падди-машину, которая разделяет смесь из необрушенного и коричневого риса по трем разным категориям. Потом рис до белизны шлифуется в аппарате под тремя нагрузками, то есть проходит три процесса очистки. После шлифовки аппарат сортирует крупные и мелкие зерна.

Одна из самых важных установок – светосортировщик. Аппарат по цвету отделяет спелые и неспелые крупинки. На этом процесс обработки завершается, и рис поступает в бункер для расфасовки в мешки.

Дальше, сами видите, готовая упакованная продукция разных сортов и видов собирается на складе и отправляется в магазины, откуда она попадает на стол покупателей, – разложил по полочкам технологические нюансы подготовки риса к продаже Мурат Куанышулы.

Здесь можно было бы упомянуть о том, сколько блюд можно приготовить из риса. Но наверняка на этот вопрос у каждого повара или хозяйки найдется свой ответ. Из риса можно приготовить бесподобные восточные пловы, японские сладости, индийские лепешки, рисовые каши и даже спиртные напитки. Как говорится, каждому свое...

В помещении завода расположена лаборатория по контролю качества продукции. Как рассказала ее заведующая Маржан Толеген, здесь товар проверяется на наличие мелких зерновых обломков и меловых рисовых зерен.

– В пачке не должно быть недозревших мучнистых зерен или пожелтевших ядер риса. Эти хрупкие «рисинки» ухудшают вкус блюда. Отменные свойства и безопасность продукции нашей компании подтверждаются сертификатами соответствия системе менеджментов качества и безопасности пищевых продуктов, – отметила специалист.

Также на территории завода работает установка по измельчению рисовой лузги. Отходы риса превращаются в питательный корм для скота.

Кроме того, при заводе открыт собственный рисовый магазин Rice Shop, который предлагает покупателям ряд разновиднос­тей и сортов риса. Продукция в современных упаковках весом 5, 10 и 25 кило продается на внут­реннем рынке и отправляется на экспорт.

По данным областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, рис сос­тавляет 92,1% всей экспортируемой сельскохозяйственной продукции из Приаралья. Он поставляется в Россию, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Украину, Монголию, Узбекистан и Ирак.

В частности, еще до наступления осени в эти страны было отправлено 48 тыс. 725,7 тонны рисовой продукции на сумму в 21,3 млн долларов. По сравнению с прошлым годом объем экспорта вырос в полтора раза.

От редакции:

Когда материал готовился к печати, стало известно, что глава товарищества «Абай-Даулет» Мурат Сарсенбаев стал обладателем премии «Адал азамат».

Во время форума «Адал азамат. Адал еңбек. Адал бизнес», прошедшего в Астане в рамках ХІІ съезда НПП «Атамекен», ему была вручена памятная статуэтка в номинации за активное участие в защите экологии, внедрение ESG-практик и социальную ответственность бизнеса.