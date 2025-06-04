Кызылсайский природный парк получил новые автомобили для охраны экологии

Транспорт,Природа
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Автотранспорт поступил при содействии акимата области и предназначен для патрулирования обширной территории парка, профилактики правонарушений и своевременного реагирования на экологические угрозы

Фото: ЦОК Мангистауской области

Государственный природный парк «Кызылсай», расположенный в Мангистауской области, получил шесть новых автомобилей. Ключи от спецтехники были вручены сотрудникам парка в торжественной обстановке, приуроченной ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, передает Kazpravda.kz по информации Центра общественных коммуникаций региона

— Эти автомобили облегчат ежедневную работу инспекторов, — отметил руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Сабит Дуйсекенов. — Теперь сотрудники смогут быстрее реагировать на сигналы о браконьерстве, проводить регулярный мониторинг и предотвращать лесные пожары. Это важный шаг в обеспечении устойчивой охраны уникальной природы региона.

В церемонии вручения приняли участие также представители Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства. Руководитель инспекции Габбас Досатов подчеркнул значимость такой поддержки со стороны местных властей:

— Площадь природного парка большая, и перед инспекторами стоят непростые задачи. Дополнительная техника позволит им оперативнее патрулировать территорию, выявлять нарушения и проводить профилактические мероприятия. Это вклад в экологическую безопасность всего региона и в сохранение природного наследия для будущих поколений.

Кызылсайский парк — один из ключевых природных объектов Мангистау, включающий уникальные ландшафты, редкие виды флоры и фауны. Повышение материально-технического оснащения — важный элемент в деле устойчивого природопользования и охраны окружающей среды.

 

#парк #автомобили #Кызылсай

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