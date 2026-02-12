Сельчанин обзавелся также комплектом для подачи горячего водоснабжения, потребляющим энергию солнца. Днем вода в баке объемом 250 литров наг­ревается до определенной температуры, которая сохраняется за счет специальной системы теплоизоляции.

Так, применяя зеленые технологии, семья Жанабаевых создала альтернативный энергоисточник, благодаря чему у них в доме всегда есть горячая вода и свет. Большой плюс в том, что во время перебоев с электроснабжением села Кайназар жилище сельчан освещается и обогревается в автономном режиме.

По словам местного Кулибина, срок службы солнечных панелей, привезенных из Китая, составляет 25 лет. Они изготовлены из прочного каленого стек­ла, устойчивы к граду, снегу, дож­дю. Станция служит также источником дополнительного дохода. Излишки вырабатывае­мой электроэнергии объемом около 25 кВт в сутки передаются (не безвозмездно) в районную сеть АО «Алатау жарық компаниясы». В итоге за полтора года сельчанин вернул львиную долю средств, потраченных на покупку, доставку и монтаж солнечных батарей.

– Летом, когда солнца много, ежемесячный доход от продажи излишков электричества достигает 200 тысяч тенге, – рассказывает Темирхан Жанабаев. – Зимой из-за короткого светового дня и преимущественно пасмурной погоды прибыль снижается до 50–60 тысяч тенге. Закон позволяет частным лицам продавать до 200 киловатт излишков электроэнергии в сутки. В дальнейшем планирую установить солнечные панели на участке площадью полтора гектара.

Впрочем, это не первая и не единственная солнечная мини-электростанция, установленная в жилых массивах сел и городов Алматинской области за последние годы. В перечень успешных примеров применения возобновляемых источников энергии входят также ветряные турбины, функционирующие в Шелекском коридоре Енбекшиказахского района, крупные гелиостанции в Конаеве.

Все эти объекты альтернативной энергетики ежегодно предот­вращают выбросы нескольких тысяч тонн углекислого газа в атмосферу, что благоприят­но отражается на состоянии окружающей среды.