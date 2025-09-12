Как-то так складывается последнее время, что «пальчик вверх» стал мерилом твоего успеха и даже всего тебя. Лайкнули твой пост в соцсеточке – и настроение лучше, значит, ты молодец, мыслишь зрело, имеешь осознанный взгляд на вещи. Выставил кто-то результаты похудения – гром аплодисментов, виртуальных, правда. И снова всем хорошо, обладателю новой фигуры – от комплиментов, авторам оных – от того, что сделал другому приятно. Лично, может, постеснялись бы сказать, а вот так, удаленно, проще.
