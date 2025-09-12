Лайкни меня. Ну, пожалуйста!

Колонка обозревателя
Елена Левкович

Как-то так складывается пос­леднее время, что «пальчик вверх» стал мерилом твоего успеха и даже всего тебя. Лайкнули твой пост в соцсеточке – и настроение лучше, значит, ты молодец, мыслишь зрело, имеешь осознанный взгляд на вещи. Выставил кто-то результаты похудения – гром аплодисментов, виртуальных, правда. И снова всем хорошо, обладателю новой фигуры – от комплиментов, авторам оных – от того, что сделал другому приятно. Лично, может, постеснялись бы сказать, а вот так, удаленно, проще.

И да, большое количество лайков – это еще и показатель имид­жа, если хотите. Раньше фотография «молодца» могла появиться на доске почета. Только кто ее увидит, кроме коллег условного НИИ? А сейчас получил благодарственное письмо от руководства (даже и страны), и все в курсе, фотографию «запилить» – святое дело.

Ни сколь не осуждаю и не иронизирую: почему бы не поделиться, не похвастаться в меру? В конце концов, репутационные могут быть не только потери, но и приобретения. У коллеги недавно был день рождения, и я, поздравляя, отметила: нашу газету знают в том числе благодаря ее материа­лам и ей как человеку. Ее посты читают, хвалят, репостят, я вижу это каждый день в соцсетях – чем не признание?

Правда, есть и другой оттенок у этого явления. Внезапно пропала у меня из ленты давняя знакомая. Оказалось, отписалась от меня. И знаете почему? «Ты не лайкаешь мои сториз!» – услышала в ответ. А я лайкаю! Просто не все, потому что если человек закидывает свою аудиторию абсолютно идентичными фотографиями из серии «я у елки», «я за елкой» и «под елкой тоже я», то зачем я буду все их «отлюбливать»? А оно вон как, оказывается: нет лайков – нет дружбы.

Честно скажу, я тоже иногда падка на лесть: вот смотрите, какой я томатный суп забабахала, ну-ка, признайте мой кулинарный дар. И тоже иногда грешу мыслью: ну, что у вас палец отвалится сердечко ткнуть? Вам несложно, мне приятно, особенно когда выкладываю что-то важное для меня. Потом одумываюсь: а тебе кто-то обязан? В конце концов, наверняка среди моих подписчиков (их у меня полтора землекопа, правду сказать) есть люди, которым я не нравлюсь, но понаблюдать интересно.

Глупо ждать каких-то мифичес­ких симпатий? Наверное, да. И даже чуточку опасно. Есть у меня в голове реальный пример, когда отсутствие лайков чуть жизнь человеку не поломало. Представьте: молоденькая девушка, только что окончившая престижный вуз по специальности «логистика». Но в перевозки не пошла, а грешным делом углядела в себе творческую искру блогера-стилиста. Честно сказать, не тянула она на это нескромное звание, но условия пандемии и не такое с людьми делали: на аккаунт новоявленного эксперта подписались почти 100 тыс. человек. Крышу барышне снесло напрочь: стала хамить в комментариях, выставлять провокационные посты. И поначалу это даже раззадорило подписчиков, лайки сыпались. А потом девушка стала впадать в депрессию, причину она не скрывала: лайков все меньше, приятных комментариев тоже, сплошные отписки. Буквально за год блог стух, как и его основательница, подсевшая на антидепрессанты…

