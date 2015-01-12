Леди Гага шокировала поклонников своим фото без макияжа

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Марат Манаспаев
Эпатажная американская певица Леди Гага, известная своей любовью к яркому макияжу, удивила поклонников, представ перед ними без косметики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА. Звезда мировой поп-сцены поделилась с фанатами своим фото "спросонья" в соцсети Instagram. Подписчики поп-дивы были шокированы, поскольку хотя раньше певица уже показывалась без макияжа на публике, в этот раз была совершенно неузнаваема и не похожа на себя.

Леди Гага, запечатленная на снимке без накладных волос, ресниц и макияжа, оставила под ним подпись: "Это утро монстра. Никаких волос. Никакого мэйкапа. Просто я". А также она предположила, что созерцание ее в таком виде должно "убить фанатов".

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