Леди Гага шокировала поклонников своим фото без макияжа

Эпатажная американская певица Леди Гага, известная своей любовью к яркому макияжу, удивила поклонников, представ перед ними без косметики, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА
. Звезда мировой поп-сцены поделилась с фанатами своим фото "спросонья" в соцсети Instagram. Подписчики поп-дивы были шокированы, поскольку хотя раньше певица уже показывалась без макияжа на публике, в этот раз была совершенно неузнаваема и не похожа на себя.
Леди Гага, запечатленная на снимке без накладных волос, ресниц и макияжа, оставила под ним подпись: "Это утро монстра. Никаких волос. Никакого мэйкапа. Просто я". А также она предположила, что созерцание ее в таком виде должно "убить фанатов".