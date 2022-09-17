Фото: Kazpravda.kz
Транспорт
Легализация иностранных авто будет проводиться со следующего года – МВД РК

В МВД рассказали о легализации иностранных автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Главой государства поставлена задача провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года. Сейчас для этого государственными органами принимаются все необходимые законодательные и организационные меры. Разработаны поправки в Экологический и Налоговый кодексы. Граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере порядка 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет, отметили в ведомстве.

Поправки в кодексы вступят в силу с января следующего года, поэтому легализация будет проводиться со следующего года. Уже сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях, проинформировали в МВД.

На сегодня МВД и другими государственными органами разрабатываются способы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Будет организована работа контакт-центров полиции. Зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет.

Автомобили, не являющиеся товаром Евразийского экономического союза, должны будут оплатить таможенные пошлины. Для этого Министерством финансов также вырабатываются приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования.

После выработки всех условий проведения легализации будет принято соответствующее постановление Правительства.

Необходимо отметить, что под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили. Требований по возрасту и экологическому классу не будет. По остальным требованиям решение сейчас принимается с учетом национального и международного законодательства.

Также сообщается, что даже с учетом введенного усиления ответственности по отдельным видам нарушений – никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Поэтому информация, распространяемая в различных социальных сетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев, является некорректной, просьба к автовладельцам доверять официальной информации государственных органов.

Сейчас для Правительства приоритетной задачей является исполнение поручения Главы государства по легализации автомобилей. Полиция при надзоре за дорожным движением будет ориентирована на проведение разъяснительной работы о необходимости легализации иностранных автомобилей, добавили в МВД.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 сентября
Головкин и Канело взвесились перед боем
Количество вертолетов для тушения пожаров увеличится в три раза – Премьер
Легализация иностранных авто будет проводиться со следующего года – МВД РК
Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк
30 миллионов тенге получат победители конного марафона «Ұлы дала жорығы»
Президент утвердил поправки в Конституцию Казахстана
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Тору перевели на казахский язык
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Плохие дороги: причин не счесть
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа

Читайте также

Транспорт
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специ…
Международное сотрудничество , Транспорт
Увеличивается количество авиарейсов между Казахстаном и Рум…
Транспорт
Об участившихся столкновениях самолетов с птицами высказали…
Транспорт
Казахстанцы смогут летать в столицу Катара из Нур-Султана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]