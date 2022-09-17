Легализация иностранных авто будет проводиться со следующего года – МВД РК

В МВД рассказали о легализации иностранных автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Главой государства поставлена задача провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года. Сейчас для этого государственными органами принимаются все необходимые законодательные и организационные меры. Разработаны поправки в Экологический и Налоговый кодексы. Граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере порядка 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет, отметили в ведомстве.

Поправки в кодексы вступят в силу с января следующего года, поэтому легализация будет проводиться со следующего года. Уже сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях, проинформировали в МВД.

На сегодня МВД и другими государственными органами разрабатываются способы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Будет организована работа контакт-центров полиции. Зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет.

Автомобили, не являющиеся товаром Евразийского экономического союза, должны будут оплатить таможенные пошлины. Для этого Министерством финансов также вырабатываются приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования.

После выработки всех условий проведения легализации будет принято соответствующее постановление Правительства.

Необходимо отметить, что под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили. Требований по возрасту и экологическому классу не будет. По остальным требованиям решение сейчас принимается с учетом национального и международного законодательства.

Также сообщается, что даже с учетом введенного усиления ответственности по отдельным видам нарушений – никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Поэтому информация, распространяемая в различных социальных сетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев, является некорректной, просьба к автовладельцам доверять официальной информации государственных органов.

Сейчас для Правительства приоритетной задачей является исполнение поручения Главы государства по легализации автомобилей. Полиция при надзоре за дорожным движением будет ориентирована на проведение разъяснительной работы о необходимости легализации иностранных автомобилей, добавили в МВД.