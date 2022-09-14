Легендарные горные маршруты между Казахстаном и Кыргызстаном возобновляют спустя 13 лет

Легких путей не ищем

Спустя 13 лет возобновляются легендарные горные маршруты между Казахстаном и Кыргызстаном.

Пока пункты пропуска через перевалы Озерный и Сары-Булак на озеро Иссык-Куль открываются в пилотном режиме. Для массовых туристов они будут доступны, вероятнее всего, в следующем году.

В советские времена и вплоть до закрытия в 2009 году транс­граничные переходы между двумя республиками были очень популярны как у местных жителей, так и гостей из-за рубежа: каждое лето тысячи любителей активного отдыха проходили через них из Казахстана в Кыргызстан и обратно. Эти экомарш­руты позволяли совмещать самые разные виды активностей – от простых трекингов и конных туров до экстремальных маунтбайкингов и ультрамарафонов. Но самое главное – они существенно, в 2–3 раза, сокращали путь к природным достопримечательностям Кыргызской Республики.

Препятствием для возрождения «народных троп» оставался ряд спорных вопросов, в том числе запрет на работу гидов в соседней стране и ограничения для туристского транспорта из КР в Казахстане.

Весной этого года представителями туристического сообщества двух государств был подписан меморандум о сотрудничестве – стороны выразили готовность совместно с уполномоченными госорганами урегулировать проб­лемы, разделить ответственность и отработать все необходимые процедуры и протоколы по обеспечению безо­пасности пограничного обмена.

После отработки всех вопросов международного сотрудничества проект решения по открытию границ в горах был вынесен на уровень глав государств, и в мае пилотные переходы на Иссык-Куль через перевалы Озерный и Сары-Булак вошли в текст совместного заявления президентов Казахстана и Кыргызстана. За этим должно последовать подписание специального межправительственного соглашения о порядке работы переходов в пилотном режиме с учетом требований законодательства и интересов туристического сообщества двух стран.

Для Казахстана открытие короткого доступа на территорию Кыргызстана имеет ряд важных преимуществ, способных повысить привлекательность и конкурентоспособность Алматинского горного кластера. Ведь известно, что большое количество зарубежных туристов, прилетая в Алматы, не задерживаются в городе, а сразу направляются в Бишкек. Теперь у них появится возможность попасть в Кыргызстан новыми путями, существенно сократив дорогу, и при этом воспользоваться услугами местного туристического сервиса.

К сегодняшнему дню общественное альпинистское объединение Кaz Аlpine Сlub совместно с Казахстанской ассоциацией туроператоров разработало и протестировало маршруты, которые были закрыты 13 лет. Легендарными тропами профессионалы прошли, чтобы отработать процедуру пересечения границы, исследовать местность на предмет возможных угроз природного характера, обновить данные о состоянии пешеходных направлений для отработки и включения пунктов и треков в официальные межправительственные договоры.

Маршрут через перевал Сары-Булак, который открывается в поселке Саты Райымбекского района Алматинской области, сос­тавляет 25 км, он проходит через три Кольсайских озера, включает подъем к перевалу Сары-Булак и спуск в долину озера Иссык-Куль.

Второй горный переход через госграницу стартует от Большого Алматинского озера, далее через перевалы Озерный и Аксу-Северный и также выходит на Иссык-Куль.

Инициаторы идеи восстановления уникальных и любимых несколькими поколениями казахстанцев маршрутов уверены: если все пойдет, как запланировано, уже в сезоне 2023 года ими смогут воспользоваться регулярные туристские группы из Казахстана, Кыргызстана и дальнего зарубежья.