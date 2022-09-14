Общество
Легендарные горные маршруты между Казахстаном и Кыргызстаном возобновляют спустя 13 лет
Ксения Киселева

Легких путей не ищем

Спустя 13 лет возобновляются легендарные горные маршруты между Казахстаном и Кыргызстаном.

Пока пункты пропуска через перевалы Озерный и Сары-Булак на озеро Иссык-Куль открываются в пилотном режиме. Для массовых туристов они будут доступны, вероятнее всего, в следующем году.

В советские времена и вплоть до закрытия в 2009 году транс­граничные переходы между двумя республиками были очень популярны как у местных жителей, так и гостей из-за рубежа: каждое лето тысячи любителей активного отдыха проходили через них из Казахстана в Кыргызстан и обратно. Эти экомарш­руты позволяли совмещать самые разные виды активностей – от простых трекингов и конных туров до экстремальных маунтбайкингов и ультрамарафонов. Но самое главное – они существенно, в 2–3 раза, сокращали путь к природным достопримечательностям Кыргызской Республики.

Препятствием для возрождения «народных троп» оставался ряд спорных вопросов, в том числе запрет на работу гидов в соседней стране и ограничения для туристского транспорта из КР в Казахстане.

Весной этого года представителями туристического сообщества двух государств был подписан меморандум о сотрудничестве – стороны выразили готовность совместно с уполномоченными госорганами урегулировать проб­лемы, разделить ответственность и отработать все необходимые процедуры и протоколы по обеспечению безо­пасности пограничного обмена.

После отработки всех вопросов международного сотрудничества проект решения по открытию границ в горах был вынесен на уровень глав государств, и в мае пилотные переходы на Иссык-Куль через перевалы Озерный и Сары-Булак вошли в текст совместного заявления президентов Казахстана и Кыргызстана. За этим должно последовать подписание специального межправительственного соглашения о порядке работы переходов в пилотном режиме с учетом требований законодательства и интересов туристического сообщества двух стран.

Для Казахстана открытие короткого доступа на территорию Кыргызстана имеет ряд важных преимуществ, способных повысить привлекательность и конкурентоспособность Алматинского горного кластера. Ведь известно, что большое количество зарубежных туристов, прилетая в Алматы, не задерживаются в городе, а сразу направляются в Бишкек. Теперь у них появится возможность попасть в Кыргызстан новыми путями, существенно сократив дорогу, и при этом воспользоваться услугами местного туристического сервиса.

К сегодняшнему дню общественное альпинистское объединение Кaz Аlpine Сlub совместно с Казахстанской ассоциацией туроператоров разработало и протестировало маршруты, которые были закрыты 13 лет. Легендарными тропами профессионалы прошли, чтобы отработать процедуру пересечения границы, исследовать местность на предмет возможных угроз природного характера, обновить данные о состоянии пешеходных направлений для отработки и включения пунктов и треков в официальные межправительственные договоры.

Маршрут через перевал Сары-Булак, который открывается в поселке Саты Райымбекского района Алматинской области, сос­тавляет 25 км, он проходит через три Кольсайских озера, включает подъем к перевалу Сары-Булак и спуск в долину озера Иссык-Куль.

Второй горный переход через госграницу стартует от Большого Алматинского озера, далее через перевалы Озерный и Аксу-Северный и также выходит на Иссык-Куль.

Инициаторы идеи восстановления уникальных и любимых несколькими поколениями казахстанцев маршрутов уверены: если все пойдет, как запланировано, уже в сезоне 2023 года ими смогут воспользоваться регулярные туристские группы из Казахстана, Кыргызстана и дальнего зарубежья.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
На вынужденной диете
Хотели как лучше, а стало хуже
Вкусные музыкальные пирожные
Плюс 1 тенге к тарифу
Заслон для монополии власти
Право быть избранным
Молитва во имя мира
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Инновационный путь Школы 21 века
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
Общество
Мошенники обманывают казахстанцев от имени крупной сети апт…
Общество
Маслихат Нур-Султана обсудит с общественностью вопрос переи…
Общество
Ономастическая комиссия поддержала предложение о переименов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]