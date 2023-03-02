Легендарный ансамбль "Гульдер" возрожден в Казахстане

Возрожденный ансамбль «Гульдер» провел свой первый концерт в обновленном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Казахстана.

Фото с Facebook-страницы А. Оралова

1 марта на сцене Центрального концертного зала «Казахстан» в Астане прошли презентация и выступление нового состава легендарного ансамбля «Гульдер».

В мероприятии приняли участие звезды казахстанской эстрады, молодые исполнители и бывшие участники коллектива.

Как рассказали в МКС, концерт стал итогом упорной работы министерства по возрождению ансамбля с более чем 50-летней историей. Проект стартовал в августе прошлого года. Первым шагом стал набор в танцевальную и инструментальную группы «Гульдер». Проводился он среди выпускников творческих учебных заведений.

В качестве одного из наставников приглашена балетмейстер Анвара Садыкова, а художественным руководителем проекта стал дирижер и аранжировщик Серик Давлетов.

«На творчестве «Гульдер» выросло не одно поколение казахстанцев, поэтому коллектив с такой историей должен продолжать радовать слушателей, особенно молодых, не знакомых с его репертуаром. С самых первых дней своего существования ансамбль стал настоящей кузницей талантов, открывшей путь на большую сцену десятку легендарных исполнителей. Считаю, что такая славная традиция должна быть возрождена», – отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Ансамбль «Гульдер» был основан в 1969 году. В разное время в нем выступали такие видные исполнители, как Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова, Макпал Жунусова, Нагима Ескалиева, Женис Сейдуллаулы, Бахтияр Тайлакбаев и другие.

Концерты обновленного коллектива пройдут и в других городах Казахстана. Также ансамбль планирует несколько выступлений за рубежом.

«Министерство культуры и спорта проделало большую работу по возрождению ансамбля с более чем 50-летней историей. Нам удалось воплотить этот проект в реальность: найти творческих руководителей, отобрать наиболее талантливых выпускников творческих вузов, подготовить репертуар, состоящий в том числе из «золотых» хитов коллектива.

Следующий этап – выступления обновленного ансамбля «Гульдер» в других городах Казахстана, а также зарубежные гастроли. Уверен, слушатели всех возрастов будут рады вспомнить или открыть для себя творчество легендарного коллектива», – поделился впечатлениями после концерта Оралов.